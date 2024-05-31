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Нічний обстріл Харкова — під завалами п’ятиповерхівки досі перебувають люди

31 травня 2024 17:01
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Нічний обстріл Харкова — під завалами п’ятиповерхівки досі перебувають люди
Наслідки ракетного удару армії РФ по Харкову 31 травня. Фото: ДСНС
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Під завалами пʼятиповерхівки у Харкові може перебувати троє людей. Наразі відомо про шістьох загиблих та 34 постраждалих внаслідок російської атаки.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у п’ятницю, 31 травня.

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Жертви та поранені внаслідок нічних ворожих ударів по Харкову

У Харкові ведуть пошуково-рятувальні роботи у 5-поверховому житловому будинку, що був частково зруйнований унаслідок нічних ударів РФ.

Загальна кількість загиблих унаслідок нічних ударів по місту зросла до шести людей. В іншій локації внаслідок ворожого удару загинув охоронець підприємства.

Госпіталізовані восьмеро людей, серед них двоє постраждалих у важкому стані. Також до лікарні направлені 12-річна дівчинка та хлопчик 11 років — обидва у середньому стані.

Пошуково-рятувальна операція на ракетного обстрілу триває.

Обстріл багатоповерхівки в Харкові

Нагадаємо, пізно ввечері 30 травня російські окупанти завдали удару по району щільної забудови в Харкові. У місті було чутно вибухи.

Згодом окупанти завдали повторного удару по багатоповерховому житловому будинку в Харкові.

Внаслідок обстрілу є загиблі та багато поранених, під завалами можуть перебувати люди. Станом на 11:30 кількість людей, які отримали травми, зросла до 26.

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