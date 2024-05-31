Ночной обстрел Харькова — под завалами пятиэтажки до сих пор находятся люди

Последствия ракетного удара армии РФ по Харькову 31 мая. Фото: ГСЧС

Под завалами пятиэтажки в Харькове может находиться три человека. Пока известно о шестерых погибших и 34 пострадавших в результате российской атаки.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в пятницу, 31 мая.

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Жертвы и раненные в результате ночных вражеских ударов по Харькову

В Харькове ведут поисково-спасательные работы в 5-этажном жилом доме, частично разрушенном в результате ночных ударов РФ.

Общее число погибших в результате ночных ударов по городу возросло до шести человек. В другой локации в результате вражеского удара погиб охранник предприятия.

Госпитализированы восемь человек, среди них двое пострадавших в тяжелом состоянии. Также в больницу направлены 12-летняя девочка и мальчик 11 лет – оба в среднем состоянии.

Поисково-спасательная операция на ракетных обстрелах продолжается.

Обстрел многоэтажки в Харькове

Напомним, поздно вечером 30 мая российские кафиры нанесли удар по району плотной застройки в Харькове. В городе были слышны взрывы.

Впоследствии кафиры нанесли повторный удар по многоэтажному жилому дому в Харькове.

В результате обстрела есть погибшие и многие раненые, под завалами могут находиться люди. По состоянию на 11:30 количество получивших травмы людей возросло до 26.