Обстрел Харькова 28 октября — фоторепортаж Новини.LIVE

Ночной удар по Харькову — фоторепортаж Новини.LIVE
Российские оккупанты ночью 28 октября ударили авиабомбой по девятиэтажке в Холодногорском районе Харькова. Пострадали семь человек, среди них 16-летняя девушка.
Последствия вражеского удара по многоэтажке в Харькове — фоторепортаж Новини.LIVE.
Обстрелы Харькова 28 октября
Этой ночью оккупационная армия снова обстреливала Харьков. Под вражеским ударом оказалось сразу несколько районов, в частности Холодногорский.
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в многоэтажке повреждено перекрытие между 8 и 9 этажами, разрушены три квартиры. Также известно, что в результате обстрелов пострадали семь человек, среди них 16-летняя девушка.
В то же время в ГСЧС отметили, что сейчас на месте продолжаются аварийно-спасательные работы. К ликвидации последствий привлекли более 25 спасателей и 6 единиц техники.
По словам спасателей, всего в результате ночной массированной атаки пострадал 21 человек, из них пять детей.
Напомним, ночью 28 октября в Харькове раздались мощные взрывы. Перед этим военные предупреждали об активности вражеской тактической авиации.
Позже в городе раздались повторные взрывы. Оккупанты ударили по жилым домам в Холодногорском районе Харькова.
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