Обстрел Харькова 28 октября — фоторепортаж Новини.LIVE

Последствия удара по Харькову 28 октября. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты ночью 28 октября ударили авиабомбой по девятиэтажке в Холодногорском районе Харькова. Пострадали семь человек, среди них 16-летняя девушка.

Последствия вражеского удара по многоэтажке в Харькове — фоторепортаж Новини.LIVE.

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Этой ночью оккупационная армия снова обстреливала Харьков. Под вражеским ударом оказалось сразу несколько районов, в частности Холодногорский.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в многоэтажке повреждено перекрытие между 8 и 9 этажами, разрушены три квартиры. Также известно, что в результате обстрелов пострадали семь человек, среди них 16-летняя девушка.

Последствия удара по Харькову 28 октября. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный дом в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Волонтеры вблизи поврежденного дома. Фото: Новини.LIVE

Обстрелянный дом в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В то же время в ГСЧС отметили, что сейчас на месте продолжаются аварийно-спасательные работы. К ликвидации последствий привлекли более 25 спасателей и 6 единиц техники.

Аварийно-спасательные роботы в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Спасательные службы на месте обстрелов в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Аварийно-спасательные роботы в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Аварийно-спасательные роботы в Харькове. Фото: Новини.LIVE

По словам спасателей, всего в результате ночной массированной атаки пострадал 21 человек, из них пять детей.

Напомним, ночью 28 октября в Харькове раздались мощные взрывы. Перед этим военные предупреждали об активности вражеской тактической авиации.

Позже в городе раздались повторные взрывы. Оккупанты ударили по жилым домам в Холодногорском районе Харькова.