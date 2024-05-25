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Нова пошта закликає купувати книги зруйнованого у Харкові видавництва з безплатною доставкою

25 травня 2024 07:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нова пошта платитиме за доставку книг видавництва Vivat
Знищена внаслідок російського обстрілу друкарня Vivat у Харкові. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українська логістична компанія "Нова пошта" закликає українців купувати книги видавництва Vivat, чию друкарню знищили російські окупанти у Харкові. Вона пропонує безплатне доставлення по 30 червня.

Про це повідомила пресслужба "Нової пошти".

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Безплатна доставка на книги видавництва Vivat

"Будь-хто, хто зробить замовлення на сайті видавництва Vivat у період з 24 травня по 30 червня, отримає безплатну доставку "Новою поштою" — компанія бере на себе усі витрати", — йдеться в оголошенні.

Таким чином компанія приєднується до хвилі підтримки видавництва та харківської друкарні "Фактор-Друк", яку було знищено російським ударом 23 травня. "Нова пошта" просить кожного громадянина купити у ці дні книги Vivat, щоб підтримати та довести, що загарбникам не вдасться знищити українську культуру.

"Доставка коштом "Нової пошти" розповсюджується на всі типи доставок — у відділення, поштомат, на адресу. Клієнтам не потрібно доплачувати комісію за оголошену вартість, пакування або доставку у село/смт", — йдеться в повідомленні.

Замовити книги можна за посиланням.

Нагадаємо, 23 травня російські загарбники здійснили масований обстріл Харкова. Під час атаки вони вдарили по типографії ракетами С-300, будівлю було зруйновано. 

Також до флешмобу на підтримку харківського видавництва, по якому Росія вдарила ракетами, долучилися посли західних країн. До того ж люди з різних куточків світу поширюють дописи про нищівний удар російських військ по Харкову.

Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені. Окупанти знищили понад 50 тисяч книг у друкарні.

Харків
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