Нова пошта платитиме за доставку книг видавництва Vivat

Нова пошта закликає купувати книги зруйнованого у Харкові видавництва з безплатною доставкою
Українська логістична компанія "Нова пошта" закликає українців купувати книги видавництва Vivat, чию друкарню знищили російські окупанти у Харкові. Вона пропонує безплатне доставлення по 30 червня.
Про це повідомила пресслужба "Нової пошти".
Безплатна доставка на книги видавництва Vivat
"Будь-хто, хто зробить замовлення на сайті видавництва Vivat у період з 24 травня по 30 червня, отримає безплатну доставку "Новою поштою" — компанія бере на себе усі витрати", — йдеться в оголошенні.
Таким чином компанія приєднується до хвилі підтримки видавництва та харківської друкарні "Фактор-Друк", яку було знищено російським ударом 23 травня. "Нова пошта" просить кожного громадянина купити у ці дні книги Vivat, щоб підтримати та довести, що загарбникам не вдасться знищити українську культуру.
"Доставка коштом "Нової пошти" розповсюджується на всі типи доставок — у відділення, поштомат, на адресу. Клієнтам не потрібно доплачувати комісію за оголошену вартість, пакування або доставку у село/смт", — йдеться в повідомленні.
Замовити книги можна за посиланням.
Нагадаємо, 23 травня російські загарбники здійснили масований обстріл Харкова. Під час атаки вони вдарили по типографії ракетами С-300, будівлю було зруйновано.
Також до флешмобу на підтримку харківського видавництва, по якому Росія вдарила ракетами, долучилися посли західних країн. До того ж люди з різних куточків світу поширюють дописи про нищівний удар російських військ по Харкову.
Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені. Окупанти знищили понад 50 тисяч книг у друкарні.
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