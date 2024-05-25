Новая почта будет платить за доставку книг издательства Vivat

Уничтоженная в результате российского обстрела типография Vivat в Харькове. Фото: t.me/synegubov

Украинская логистическая компания "Новая почта" призывает украинцев покупать книги издательства Vivat, чью типографию уничтожили российские оккупанты в Харькове. Она предлагает бесплатную доставку по 30 июня.

Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

Читайте также:

Бесплатная доставка на книги издательства Vivat

"Любой, кто сделает заказ на сайте издательства Vivat в период с 24 мая по 30 июня, получит бесплатную доставку "Новой почтой" — компания берет на себя все расходы", — говорится в объявлении.

Таким образом компания присоединяется к волне поддержки издательства и харьковской типографии "Фактор-Друк", которая была уничтожена российским ударом 23 мая. "Новая почта" просит каждого гражданина купить в эти дни книги Vivat, чтобы поддержать и доказать, что захватчикам не удастся уничтожить украинскую культуру.

"Доставка за счет "Новой почты" распространяется на все типы доставок — в отделение, почтомат, на адрес. Клиентам не нужно доплачивать комиссию за объявленную стоимость, упаковку или доставку в село/пгт", — говорится в сообщении.

Заказать книги можно по ссылке.

Напомним, 23 мая российские захватчики совершили массированный обстрел Харькова. Во время атаки они ударили по типографии ракетами С-300, здание было разрушено.

Также к флешмобу в поддержку харьковского издательства, по которому Россия ударила ракетами, присоединились послы западных стран. К тому же люди из разных уголков мира распространяют сообщения о сокрушительном ударе российских войск по Харькову.

В результате атаки врага есть погибшие и раненые. Оккупанты уничтожили более 50 тысяч книг в типографии.