Якими ракетами Росія зруйнувала типографію в Харкові 23 травня

Наслідки атаки. Фото: ОВА

Російські загарбники у четвер, 23 травня, здійснили масований обстріл Харкова. Під час атаки вони вдарили по типографії ракетами С-300, будівлю було зруйновано.

Про це розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков в коментарі для Ми Україна.

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За словами Фільчакова, ворог дев'ять разів поцілив по Харкову під час масованої атаки. Влучання зафіксовані в Основ'янському та Холодногірському районах міста.

"Ми перебуваємо в Основ'янському районі — саме тут, за попередніми даними, дві ракети С-300 влучили в приватне підприємство", — сказав керівник прокуратури.

На відео він тримав в руках уламок від ракети С-300 та пояснив, що це — "гермет" рожевого кольору. Саме цей колір характерний для ракет типу С-300.

Крім того, ворожі "прильоти" були зафіксовані в центрі Люботина.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Харкову загинули семеро людей. Синєгубов наголосив, що ворог бив саме по цивільній інфраструктурі, адже у місцях влучань та поряд ними немає жодного військового об'єкту.

Внаслідок масованого ракетного обстрілу було знищено державну друкарню у Харкові.

Крім того, росіяни скинули авіаційну бомбу на місто Дергачі Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждали 13 людей.