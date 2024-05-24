Новое жилье для жителей Харьковщины и восстановление оборудования — Зеленский провел совещание

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в Харькове. Главе государства доложили о возобновлении поврежденной энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в пятницу, 24 травня.

Читайте также:

Владимир Зеленский провел совещание в Харькове. Фото: Офис президента

О чем говорили на совещании

Зеленский провел совещание по оперативной обстановке в регионе и подготовке к отопительному сезону. Он заслушал доклады по обороне области, в частности на Волчанском направлении, восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры.

"Отдельное внимание — обеспечению жильем наших людей, перемещенных с территорий Харьковщины, подвергающихся вражеским обстрелам", — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что весь город, вся Харьковская область заслуживают поддержки, благодарности и уважения — "как и каждая украинская громада, каждый наш человек, который не подчиняется врагу и делает все, чтобы сохранить жизнь".

Также отмечается, что командующий оперативно-тактической группировкой войск "Харьков" Михаил Драпатый доложил о ситуации в зоне ответственности этой группировки войск, в частности, на Волчанском направлении.

Владимир Зеленский провел совещание в Харькове. Фото: Офис президента

В то же время начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов проинформировал о разработанном вместе с Кабинетом министров плане по децентрализации системы теплоснабжения в Харькове и мерах по восстановлению поврежденной инфраструктуры.

"Для подготовки Харькова и области к осенне-зимнему периоду выделят 4 млрд грн. Половина суммы — из резервного фонда государственного бюджета, остальные — из городского бюджета. Эти средства направят на восстановление разрушенного оборудования и установку когенерационных установок", — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю вместе с Министерством финансов и Национальным банком разработать возможность для поврежденных энергогенерирующих предприятий брать кредиты на восстановление без залога.

На совещании обсудили ситуацию с обеспечением второго уровня защиты на подстанциях Укрэнерго.

Владимир Зеленский в Харькове. Фото: Офис президента

Отдельно внимание было уделено предоставлению жилья 20 тысячам внутренне перемещенных лиц с тех территорий Харьковщины, которые находятся под постоянными обстрелами со стороны России. Сейчас этих людей временно разместили в общежитиях высших учебных заведений Харькова.

"Они готовы отказаться от своего жилья в пользу государства, чтобы получить сертификаты через "єВідновлення" на покупку нового в Харькове или области", — говорится в сообщении. Зеленский поручил премьеру разработать реализацию такой возможности.

Напомним, Зеленский во время визита в Харьков побывал на месте вчерашнего ракетного удара. При обстреле россияне уничтожили типографию в городе.

Также Зеленский показал ужасающие кадры последствий российских ракетных ударов по Харькову 23 мая. Там разрушена типография и сожжено 50 тыс. книг, есть погибшие и раненые.

Как известно, 23 мая россияне нанесли массированный удар ракетами по Харькову. В результате атаки погибли семь человек и десятки получили ранения. Кроме того, сгорело более 50 тысяч книг в типографии.