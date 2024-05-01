Обіцяли повернути загиблого військового з "полону" — на Харківщині судитимуть шахраїв

Затримання шахрая. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові судитимуть двох чоловіків, які пообіцяли жінці повернути її чоловіка з російського полону за гроші. Зловмисники намагалися нажитися на горі родини.

Про це сьогодні, 1 травня, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Побратими бійця ЗСУ повідомили його дружині, що він загинув, захищаючи нашу країну, однак тіло з поля бою вивезти не вдалось. Довідавшись про це, знайомий загиблого вирішив організувати шахрайську схему.

Скориставшись горем родини, 48-річний зловмисник переконав жінку, що її чоловік не загинув, а перебуває у російському полоні. Він зазначив, що має "зв'язки" та допоможе, аби бійця внесли першим у список на повернення в Україну.

Вилучені кошти під час затримання. Фото: Харківська обласна прокуратура

"Роль "впливової особи" грав спільник зловмисника, 29-річний чоловік — саме він видавав себе за співробітника СБУ, який "готовий допомогти", — йдеться у повідомленні.

За це шахраї вимагали у дружини загиблого 10 тисяч доларів. Вони тиснули на жінку, тому та погодилася.

У прокуратурі зазначили, що організатора шахрайства затримали на отриманні грошей у торговому центрі ще у листопаді минулого року. А на початку квітня було зібрано докази й проти його 29-річного спільника.

Нагадаємо, 1 травня у Києві викрили групу лікарів з головами ВЛК, які за гроші ставили ухилянтам фальшиві діагнози.

Як відомо, наприкінці квітня на Харківщині затримали агента ФСБ, який зливав росіянам дані про позиції ЗСУ.

Також ми писали, що на Харківщині будуть судити жінку, яка вкрала виплати ВПО.