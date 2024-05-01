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Обещали вернуть погибшего военного из "плена" — в Харьковской области будут судить мошенников

1 мая 2024 18:29
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Обещали вернуть погибшего военного из "плена" — в Харьковской области будут судить мошенников
Задержание мошенника. Фото: Харьковская областная прокуратура
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В Харькове будут судить двух мужчин, которые пообещали женщине вернуть ее мужа из российского плена за деньги. Злоумышленники пытались нажиться на горе семьи.

Об этом сегодня, 1 мая, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры .

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Собратья бойца ВСУ сообщили его жене, что он погиб защищая нашу страну, однако тело с поля боя вывезти не удалось. Узнав об этом знакомый погибшего решил организовать мошенническую схему.

Воспользовавшись горем семьи, 48-летний злоумышленник убедил женщину, что ее муж не погиб, а находится в плену. Он отметил, что имеет "связи" и поможет, чтобы бойца были внесены первым в список на возвращение в Украину.

Шархаров будут судить в Харьковской области - детали
Изъяты средства при задержании. Фото: Харьковская областная прокуратура

"Роль "влиятельного лица" играл сообщник злоумышленника, 29-летний мужчина - именно он выдавал себя за сотрудника СБУ, который "готов помочь" , — говорится в сообщении.

За это мошенники требовали у супруги погибшего 10 тысяч долларов. Они давили на женщину, поэтому она согласилась.

В прокуратуре отметили, что организатор мошенничества задержан на получении денег в торговом центре еще в ноябре прошлого года. А в начале апреля были собраны доказательства и против его 29-летнего сообщника.

Напомним, 1 мая в Киеве разоблачили группу врачей с председателями ВЛК, которые за деньги ставили уклоняющимся фальшивые диагнозы.

Как известно, в конце апреля в Харьковской области задержали агента ФСБ, который сливал россиянам данные о позициях ВСУ.

Также мы писали, что в Харьковской области будут судить женщину, которая украла выплаты ВПЛ.

суд
ВСУ
Харьков
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мошенничество
прокуратура
военные

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