Обіцяв посаду в ДСНС і бронь: у Харкові викрили ділка

Затримання чоловіка. Фото: Харківська обласна прокуратура

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У Харкові затримали підприємця, якого підозрюють у торгівлі впливом. Він обіцяв допомогти з працевлаштуванням до ДСНС та отриманням бронювання від мобілізації. За свої "послуги" чоловік вимагав 100 тисяч гривень. Його затримали після отримання всієї суми.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Як працювала схема

За даними слідства, фігурант, який займається ветеринарною діяльністю, у липні 2026 року запропонував чоловіку допомогу з працевлаштуванням до Головного управління ДСНС у Харківській області. Головною перевагою такої роботи він називав можливість офіційно отримати бронювання від призову.

Підприємець стверджував, що має впливові зв'язки серед посадовців, які відповідають за добір кадрів. За 100 тисяч гривень він нібито гарантував позитивне рішення щодо прийняття на службу.

Щоб переконати "клієнта", чоловік попросив надіслати фотографії документів, а згодом повідомив, що кандидатуру вже начебто погодили. Також він зібрав розміри одягу та взуття для пошиття службової форми.

Затримання ділка

За інформацією правоохоронців, підозрюваний наполягав на якнайшвидшій передачі грошей. Він регулярно телефонував чоловіку, вимагав зустрічі та погрожував негативними наслідками у разі відмови. 4 серпня правоохоронці затримали підприємця в Харкові одразу після отримання 100 тисяч гривень.

Що загрожує

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовими особами, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Викриття інших схем

Раніше у Харкові правоохоронці також викрили схему отримання хабарів за сприяння у проходженні військово-лікарської комісії. Підозру отримав представник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За даними слідства, він разом із невстановленими членами ВЛК обіцяв за 1000 доларів допомогти з проходженням комісії, оформленням необхідних документів та створити умови для подальшого отримання бронювання від мобілізації.

Правоохоронці задокументували факт отримання неправомірної вигоди. Фігуранту повідомили про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Як повідомляли Новини.LIVE, Київський районний суд Харкова визнав винною лікарку, яка допомагала військовозобов'язаним ухилитись від служби в ЗСУ. Вона оформлювала для них фіктивні документи.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові 55-річного громадянина Азербайджану обвинувачують в організації незаконного виїзду військовозобов'язаного за кордон. Він пропонував оформити фіктивне працевлаштування, "бронь" та відрядження до Європи без повернення. Справу вже передали до суду.