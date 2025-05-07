Обстріл Барабашово 6 травня — віцепрезидент ринку назвав збитки

Наслідки обстрілу Барабашово. Фото: Новини.LIVE

У ніч на вівторок, 6 травня, російські терористи завдали масованого удару по ринку "Барабашово" у Харкові. Віцепрезидент концерну "АВЕК та Ко" Олександр Макаренко озвучив попередні масштаби руйнувань.

Про це він заявив у коментарі Новини.LIVE.

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За його словами, внаслідок атаки було повністю знищено близько 50 торгових павільйонів, ще 150 — отримали різні ступені ушкодження.

"Точну суму збитків поки що складно назвати. Але це точно не один мільйон гривень", — зазначив він.

Наслідки обстрілу Барабашово. Фото: Новини.LIVE

Макаренко додав, що, для порівняння, після масштабного обстрілу в березні 2022 року загальна сума збитків сягала приблизно 300 мільйонів гривень. Нинішні втрати, за оцінками, можуть перевищувати пів мільярда гривень.

Попри складну ситуацію, на ринку продовжують працювати програми підтримки підприємців. Діють ініціативи як для тих, хто вже орендує приміщення, так і для нових підприємців. Окремо створено програму для ветеранів, що передбачає безкоштовну оренду на певний час і допомогу з вибором торгових місць.

Власники об’єктів, які зазнали ушкоджень, але не були повністю зруйновані, можуть розраховувати на відновлення коштом підприємства. Також існують пільгові програми з оренди — зі знижками або повністю безкоштовні — для тих, хто бере участь у відновленні ринку.

"Ми переживаємо за кожного підприємця, душею вболіваємо за них і хочемо, щоб у кожного тут була справа в майбутньому", — додав віцепрезидент.

Наразі, за його словами, на ринку працює близько 20% підприємців від довоєнної кількості. Та, попри всі труднощі, "Барабашово" продовжує жити та відновлюватися.

Наслідки обстрілу Барабашово. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у ніч проти 6 травня російські окупанти масовано атакували Харків ударними безпілотниками. Обстріл тривав понад дві години.

Згодом стало відомо, що під удар Росії потрапив найбільший в Україні та Європі ринок "Барабашово".