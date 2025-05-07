Обстрел Барабашово 6 мая - вице-президент рынка назвал убытки

Последствия обстрела Барабашово. Фото: Новини.LIVE

В ночь на вторник, 6 мая, российские террористы нанесли массированный удар по рынку "Барабашово" в Харькове. Вице-президент концерна "АВЭК и Ко" Александр Макаренко озвучил предварительные масштабы разрушений.

Об этом он заявил в комментарии Новини.LIVE.

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По его словам, в результате атаки было полностью уничтожено около 50 торговых павильонов, еще 150 — получили различные степени повреждения.

"Точную сумму ущерба пока сложно назвать. Но это точно не один миллион гривен", — отметил он.

Последствия обстрела Барабашово. Фото: Новини.LIVE

Макаренко добавил, что, для сравнения, после масштабного обстрела в марте 2022 года общая сумма убытков достигала примерно 300 миллионов гривен. Нынешние потери, по оценкам, могут превышать полмиллиарда гривен.

Несмотря на сложную ситуацию, на рынке продолжают работать программы поддержки предпринимателей. Действуют инициативы как для тех, кто уже арендует помещение, так и для новых предпринимателей. Отдельно создана программа для ветеранов, предусматривающая бесплатную аренду на определенное время и помощь с выбором торговых мест.

Владельцы объектов, которые получили повреждения, но не были полностью разрушены, могут рассчитывать на восстановление за счет предприятия. Также существуют льготные программы по аренде — со скидками или полностью бесплатные - для тех, кто участвует в восстановлении рынка.

"Мы переживаем за каждого предпринимателя, душой болеем за них и хотим, чтобы у каждого здесь было дело в будущем", — добавил вице-президент.

Сейчас, по его словам, на рынке работает около 20% предпринимателей от довоенного количества. Но, несмотря на все трудности, "Барабашово" продолжает жить и восстанавливаться.

Последствия обстрела Барабашово. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в ночь на 6 мая российские оккупанты массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками. Обстрел продолжался более двух часов.

Впоследствии стало известно, что под удар России попал крупнейший в Украине и Европе рынок "Барабашово".