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Обстрел Харьковщины — в Липцах погибла 14-летняя девушка

10 апреля 2024 14:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Обстрел Харьковщины — в Липцах погибла 14-летняя девушка
Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Telegram/Синегубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в среду, 10 апреля, совершили обстрел Липцев в Харьковской области. В результате удара погибла несовершеннолетняя девушка.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

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"В результате вражеского обстрела Липцев погибла 14-летняя девочка", — говорится в сообщении.

Также из-за российской атаки были ранены по меньшей мере два человека: 33-летняя сотрудница аптеки получила осколочные ранения и 16-летний парень — оба госпитализированы.

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Скриншот поста Синегубова

Напомним, в результате атаки по Харьковщине возник пожар на территории аптеки и магазина, под завалами могут находиться люди.

Также мы писали, что за прошедшие сутки 20 населенных пунктов Харьковщины получили артиллерийские и минометные удары.

Харьковская область
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов
война в Украине

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