Обстрел Харьковщины — в Липцах погибла 14-летняя девушка
Российские войска в среду, 10 апреля, совершили обстрел Липцев в Харьковской области. В результате удара погибла несовершеннолетняя девушка.
Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
Обстрел Харьковщины 10 апреля
"В результате вражеского обстрела Липцев погибла 14-летняя девочка", — говорится в сообщении.
Также из-за российской атаки были ранены по меньшей мере два человека: 33-летняя сотрудница аптеки получила осколочные ранения и 16-летний парень — оба госпитализированы.
Напомним, в результате атаки по Харьковщине возник пожар на территории аптеки и магазина, под завалами могут находиться люди.
Также мы писали, что за прошедшие сутки 20 населенных пунктов Харьковщины получили артиллерийские и минометные удары.
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