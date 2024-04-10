Обстрел Харьковщины — в Липцах погибла 14-летняя девушка

Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Telegram/Синегубов

Российские войска в среду, 10 апреля, совершили обстрел Липцев в Харьковской области. В результате удара погибла несовершеннолетняя девушка.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

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"В результате вражеского обстрела Липцев погибла 14-летняя девочка", — говорится в сообщении.

Также из-за российской атаки были ранены по меньшей мере два человека: 33-летняя сотрудница аптеки получила осколочные ранения и 16-летний парень — оба госпитализированы.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, в результате атаки по Харьковщине возник пожар на территории аптеки и магазина, под завалами могут находиться люди.

Также мы писали, что за прошедшие сутки 20 населенных пунктов Харьковщины получили артиллерийские и минометные удары.