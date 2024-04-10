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Окупанти запустили КАБи на Харківщину

10 квітня 2024 09:02
оновлено: 09:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Пуски КАБів на Харківську область 10 квітня — в області повітряна тривога
Наслідки обстрілів Харкова. Архівне фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти зранку 10 квітня запустили на Харківську область керовані авіабомби. У регіоні та самому Харкові оголошена повітряна тривога. 

Про це повідомили в Повітряних силах.

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У Повітряних силах розповіли, що наразі Харківська область потерпає від обстрілів КАБами.  

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Напередодні у відомстві попереджали про активність ворожої тактичної авіації  на сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

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Наразі в Харківській області оголошена повітряна тривога.

повітряна тривога у Харкові 10 квітня
Повітряна тривога у Харкові 10 квітня. Фото: скриншот

Яка ситуація в Харкові та області

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють тероризувати Харків та область. За минулу добу артилерійських та мінометних ударів зазнали 20 населених пунктів регіону. Внаслідок ворожих атак відомо про п'ятьох поранених, також є значні руйнування інфраструктури. 

Додамо, 9 квітня Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом у Харківській області, де прийняв доповіді військових, обговорив відновлення електроенергії у місті та нагородив захисників країни.

Президент також розповів, що російський диктатор Володимир Путін бажає захопити Харків, але Україна робить усе можливе, щоб цього не сталося.

Харківська область
обстріли
війна в Україні
авіабомба

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