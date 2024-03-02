Обстрел Харькова — последствия российской атаки в репортаже Новини.LIVE
Российские оккупанты ночью 2 марта атаковали Харьков. Для очередной атаки враг использовал беспилотники типа Shahed.
О последствиях атаки РФ на Харьков узнала корреспондентка Новини.LIVE.
Последствия российского обстрела Харькова
Захватчики повредили 4 дома, 17 автомобилей и 5 гаражей.
К тому же в домах выбиты стекла и окна, а несколько автомобилей сгорели дотла.
Напомним, спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко заявил, что один из российских беспилотников попал по двору в Шевченковском районе города. В результате повреждены авто, побиты гаражи.
Также спасателям удалось ликвидировать последствия российских обстрелов в Харьковской области. Оккупанты убили мирного жителя поселка Великий Бурлук Купянского района и разрушили дома и имущество.
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