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Обстрел Харькова — последствия российской атаки в репортаже Новини.LIVE

2 марта 2024 13:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрел Харькова — последствия российской атаки в репортаже Новини.LIVE
Последствия российского обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты ночью 2 марта атаковали Харьков. Для очередной атаки враг использовал беспилотники типа Shahed.

О последствиях атаки РФ на Харьков узнала корреспондентка Новини.LIVE.

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Последствия российского обстрела Харькова

Захватчики повредили 4 дома, 17 автомобилей и 5 гаражей.

К тому же в домах выбиты стекла и окна, а несколько автомобилей сгорели дотла.

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Последствия российского обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE
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Последствия российского обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE
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Последствия российского обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE

Напомним, спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко заявил, что один из российских беспилотников попал по двору в Шевченковском районе города. В результате повреждены авто, побиты гаражи.

Также спасателям удалось ликвидировать последствия российских обстрелов в Харьковской области. Оккупанты убили мирного жителя поселка Великий Бурлук Купянского района и разрушили дома и имущество.

война
Харьков
украинцы
беспилотники
Украина
обстрелы
оккупанты
дрон Шахид-136

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