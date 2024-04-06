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Обстрел Харькова — Терехов рассказал о ситуации в городе сейчас

6 апреля 2024 19:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Обстрел Харькова — Терехов рассказал о ситуации в городе сейчас
Последствия удара по Харькову. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в субботу, 6 апреля, в очередной раз ударили по Харькову. В результате обстрела есть погибший и раненные.

О ситуации в городе рассказал мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона.

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Обстрел Харькова 6 апреля

По словам городского головы, в результате обстрела есть погибший мужчина и двое раненых — они находятся в больнице.

"Разбитая школа и жилые дома, выбиты окна и повреждены крыши. Сейчас наше коммунальное предприятие работает, закрывают контуры", — сказал он.

удар по Харькову 6 апреля
Последствия удара по Харькову. Фото: Нацполиция

Терехов отметил, что в пострадавшей школе располагался пункт незламности и пункт выдачи пищи, которым пользовались примерно 1500 жителей района.

Ситуация в энергетике

Терехов подчеркнул, что ситуация с электроснабжением в Харькове действительно очень тяжелая. Там были введены графики отключений в жилых домах, не работают часть производственных мощностей.

Что касается электротранспорта — метрополитен удалось запитать, он работает с интервалами около 20 минут, поскольку сейчас выходные.

"Также работает несколько троллейбусных маршрутов и довозят жителей до станций метрополитена и работает наземный транспорт — автобусы", — добавил мэр.

Кроме того, в городе работают магазины, супермаркеты и продовольственные и непродовольственные рынки.

Терехов выразил благодарность местным предпринимателям, которые, несмотря на тяжелые времена, работают на генераторах.

Напомним, днем 6 апреля в Харькове раздавались взрывы. Враг ударил по жилому району города.

Также мы писали, что в Харькове возросло количество пострадавших в результате российской атаки.

Харьков
обстрелы
Игорь Терехов
война в Украине
ракетный удар

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