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РФ вдарила по житловому району Харкова, є загиблий, — Терехов

6 квітня 2024 16:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
РФ вдарила по житловому району Харкова, є загиблий, — Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в суботу, 6 квітня, атакували Харків. Ворог вдарив по житловому району міста.

Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.

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"Знову удар по житловому району міста. Попередньо КАБ", — написав він.

За словами Терехова, є інформація про одного загиблого внаслідок обстрілу.

Крім того, серед містян є поранені. 

харків 6 квітня вибух
Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, вдень 6 квітня у Харкові пролунав вибух. 

Також ми писали, що вночі 6 квітня російські війська атакували Харків  — в місті гриміли вибухи.

Згодом стало відомо про влучання поруч із житловою забудовою. У Харкові вночі росіяни вбили сімох людей, ще 11 — отримали поранення.

Харків
вибух
окупанти
війна в Україні

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