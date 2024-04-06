РФ вдарила по житловому району Харкова, є загиблий, — Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: AFP

Російські загарбники в суботу, 6 квітня, атакували Харків. Ворог вдарив по житловому району міста.

Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.

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"Знову удар по житловому району міста. Попередньо КАБ", — написав він.

За словами Терехова, є інформація про одного загиблого внаслідок обстрілу.

Крім того, серед містян є поранені.

Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, вдень 6 квітня у Харкові пролунав вибух.

Також ми писали, що вночі 6 квітня російські війська атакували Харків — в місті гриміли вибухи.

Згодом стало відомо про влучання поруч із житловою забудовою. У Харкові вночі росіяни вбили сімох людей, ще 11 — отримали поранення.