У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки

Наслідки обстрілу Харкова. Фото архівне: t.me/synegubov

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу вдень, 6 квітня. За медичною допомогою звернулися ще двоє людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Постраждалі внаслідок обстрілу Харкова

За словами Синєгубова, медична допомога знадобилася двом цивільним. Він розповів, що 66-річний чоловік із акубаротравмою та 12-річна дівчинка із гострою реакцією на стрес.

"Пошкоджений заклад освіти та житлова інфраструктура", — додав Синєгубов.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав вдень, 6 квітня. Російські окупанти вкотре обстрілювали місто.

Також мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по житловому району. Є інформація про одного загиблого внаслідок обстрілу.