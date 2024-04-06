Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки arrow

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки

6 квітня 2024 17:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки
Наслідки обстрілу Харкова. Фото архівне: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу вдень, 6 квітня. За медичною допомогою звернулися ще двоє людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Читайте також:

Постраждалі внаслідок обстрілу Харкова

За словами Синєгубова, медична допомога знадобилася двом цивільним. Він розповів, що 66-річний чоловік із акубаротравмою та 12-річна дівчинка із гострою реакцією на стрес. 

"Пошкоджений заклад освіти та житлова інфраструктура", — додав Синєгубов.

null
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав вдень, 6 квітня. Російські окупанти вкотре обстрілювали місто.

Також мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по житловому району. Є інформація про одного загиблого внаслідок обстрілу.

війна
Харків
українці
Україна
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК