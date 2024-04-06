У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки
У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу вдень, 6 квітня. За медичною допомогою звернулися ще двоє людей.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Постраждалі внаслідок обстрілу Харкова
За словами Синєгубова, медична допомога знадобилася двом цивільним. Він розповів, що 66-річний чоловік із акубаротравмою та 12-річна дівчинка із гострою реакцією на стрес.
"Пошкоджений заклад освіти та житлова інфраструктура", — додав Синєгубов.
Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав вдень, 6 квітня. Російські окупанти вкотре обстрілювали місто.
Також мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по житловому району. Є інформація про одного загиблого внаслідок обстрілу.
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