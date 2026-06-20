РФ вдарила КАБами по будинку Харкову: під завалами люди, є постраждалі

Рятувальники розбирають уламки. Ілюстративне фото: ДСНС

Росіяни під ранок суботи, 20 червня, завдали ударів КАБами по Харкову. Ворог вдарив по будинку, внаслідок чого під завалами опинилися люди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Харківської міської ради.

Перші наслідки обстрілу Харкова 20 червня

Мер Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі писав, що о 04:00 росіяни завдали удари КАБами по Холодногірському району. Згодом стало відомо, що ворог влучив у приватний житловий сектор, внаслідок чого.

"За уточненою інформацією, влучання у двоповерховий багатоквартирний будинок. Під завалами можуть знаходитися 4 людини. На дану хвилину відомо про пʼятьох постраждалих", — йдеться у повідомленні.

Пізніше Терехов додав, що з-під завалів було деблоковано одну людину, яка у важкому стані, а згодом з другого поверху будинку деблокували двох людей. Водночас, попередньо, під завалами може бути дитина.

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Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно мер Ігор Терехов заявив, що інтенсивність атак РФ на Харків постійно змінюється і відбувається хвиля. Наразі до міста знову почали долітати КАБи.

Також ми писали, що вчора, 19 червня, окупанти атакували дроном цивільну автівку. Внаслідок удару загинув пасажир, а водійка зазнала поранень.