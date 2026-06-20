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Головна Харків Удар КАБами по Харкову: кількість поранених зросла до девʼяти

Удар КАБами по Харкову: кількість поранених зросла до девʼяти

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 07:37
Обстріл Харкова 20 червня: є загиблий та зросла кількість постраждалих
Наслідки російського обстрілу Харкова 20 червня. Фото: "Суспільне"

Російські окупанти у ніч проти 20 червня атакували Харків. Зокрема, противник вдарив КАБом по двоповерховому багатоквартирному будинку в Холодногірському районі. Внаслідок обстрілу зросла кількість постраждалих.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Харкова 20 червня

"Кількість постраждалих внаслідок удару в Холодногірському районі зросла до девʼяти", — зазначив Синєгубов.

Російський обстріл Харкова 20 червня
Наслідки російського обстрілу Харкова 20 червня. Фото: "Суспільне"

За його словами, пʼятеро травмованих госпіталізовані, а четверо отримали допомогу лікарів на місці. 

Атака Росії на Харків 20 червня
Удар Росії по Харкову 20 червня. Фото: "Суспільне"
Удар Росії по Харкову 20 червня
Рятувальники та медики на місці російського обстрілу Харкова 20 червня. Фото: "Суспільне"

Крім того, мер Харкова Ігор Терехов у коментарі "Суспільному" повідомив, що під завалами зруйнованого будинку виявили тіло загиблої людини

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Терехова, удар Росії по Холодногірському районі Харкова стався близько четвертої ранку. Рятувальники діставали людей з-під завалів.

А 19 червня окупанти вдарили дроном по цивільному автомобілю у Харкові. Внаслідок російського обстрілу загинув пасажир, а водійка отримала поранення.

війна Харків обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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