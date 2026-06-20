Обстріл Харкова 20 червня: є загиблий та зросла кількість постраждалих

Наслідки російського обстрілу Харкова 20 червня. Фото: "Суспільне"

Російські окупанти у ніч проти 20 червня атакували Харків. Зокрема, противник вдарив КАБом по двоповерховому багатоквартирному будинку в Холодногірському районі. Внаслідок обстрілу зросла кількість постраждалих.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Харкова 20 червня

"Кількість постраждалих внаслідок удару в Холодногірському районі зросла до девʼяти", — зазначив Синєгубов.

Наслідки російського обстрілу Харкова 20 червня. Фото: "Суспільне"

За його словами, пʼятеро травмованих госпіталізовані, а четверо отримали допомогу лікарів на місці.

Удар Росії по Харкову 20 червня. Фото: "Суспільне"

Рятувальники та медики на місці російського обстрілу Харкова 20 червня. Фото: "Суспільне"

Крім того, мер Харкова Ігор Терехов у коментарі "Суспільному" повідомив, що під завалами зруйнованого будинку виявили тіло загиблої людини.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Терехова, удар Росії по Холодногірському районі Харкова стався близько четвертої ранку. Рятувальники діставали людей з-під завалів.

А 19 червня окупанти вдарили дроном по цивільному автомобілю у Харкові. Внаслідок російського обстрілу загинув пасажир, а водійка отримала поранення.