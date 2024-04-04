Обстріл Харкова — в МВС розповіли деталі ворожої атаки

Пошкоджена автівка ДСНС у Харкові. Фото: МВС України

Харків вночі у четвер, 4 квітня, опинився під ворожою атакою. Російські окупанти масовано обстріляли місто "шахедами".

Про деталі атаки розповіли у МВС України.

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За даними МВС, четверо людей загинули, серед них — троє рятувальників.

Також наразі відомо про п'ятьох поранених, серед яких працівник ДСНС.

Пошкоджень зазнали і житлові будинки. Причому, за різними адресами. Там виникли пожежі.

Наслідки атаки на Харків. Фото: МВС України

"Рятувальники, що прибули за викликом на одну із адрес, зазнали повторного удару безпілотниками. Також пошкоджені три одиниці техніки ДСНС", — йдеться в повідомленні.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки.

Мер міста Ігор Терехов додав, що загиблі внаслідок удару по Харкову рятувальники були водіями.

Наслідки атаки на Харків. Фото: МВС України

Як відомо, після опівночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту. Ворог бив по приватних і багатоквартирних будинках. Пошкоджено житлову забудову приватного сектору. В одній із багатоповерхівок зруйновано верхні поверхи.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки загинули троє працівників ДСНС, які виїхали на місце, аби ліквідувати наслідки обстрілу.