Обстріл Харкова — в МВС розповіли деталі ворожої атаки
Харків вночі у четвер, 4 квітня, опинився під ворожою атакою. Російські окупанти масовано обстріляли місто "шахедами".
Про деталі атаки розповіли у МВС України.
Наслідки атаки у Харкові — що відомо
За даними МВС, четверо людей загинули, серед них — троє рятувальників.
Також наразі відомо про п'ятьох поранених, серед яких працівник ДСНС.
Пошкоджень зазнали і житлові будинки. Причому, за різними адресами. Там виникли пожежі.
"Рятувальники, що прибули за викликом на одну із адрес, зазнали повторного удару безпілотниками. Також пошкоджені три одиниці техніки ДСНС", — йдеться в повідомленні.
Наразі триває ліквідація наслідків атаки.
Мер міста Ігор Терехов додав, що загиблі внаслідок удару по Харкову рятувальники були водіями.
Як відомо, після опівночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту. Ворог бив по приватних і багатоквартирних будинках. Пошкоджено житлову забудову приватного сектору. В одній із багатоповерхівок зруйновано верхні поверхи.
Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки загинули троє працівників ДСНС, які виїхали на місце, аби ліквідувати наслідки обстрілу.
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