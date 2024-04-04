Обстрел Харькова — в МВД рассказали детали вражеской атаки
Харьков ночью в четверг, 4 апреля, оказался под вражеской атакой. Российские оккупанты массированно обстреляли город "шахедами".
О деталях атаки рассказали в МВД Украины.
Последствия атаки в Харькове — что известно
По данным МВД, четыре человека погибли, среди них — трое спасателей.
Также известно о пяти раненых, среди которых работник ГСЧС.
Повреждения получили и жилые дома. Причем, по разным адресам. Там возникли пожары.
"Спасатели, прибывшие по вызову по одному из адресов, получили повторный удар беспилотниками. Также повреждены три единицы техники ГСЧС", — говорится в сообщении.
В настоящее время идет ликвидация последствий атаки.
Мэр города Игорь Терехов добавил, что погибшие в результате удара по Харькову спасатели были водителями.
Как известно, после полуночи 4 апреля в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу. Враг бил по частным и многоквартирным домам. Повреждена жилая застройка частного сектора. В одной из многоэтажек разрушены верхние этажи.
Позже стало известно, что в результате атаки погибли трое выехавших на место работников ГСЧС, чтобы ликвидировать последствия обстрела.
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