Обстріл Харкова — в прокуратурі показали кадри наслідків з дрона

Наслідки обстрілу. Фото: скриншот з відео

Російські військові в неділю, 7 квітня, вчергове обстріляли Харків. Від ворожого удару постраждав Шевченківський район міста.

Кадри з місця обстрілу оприлюднила Харківська обласна прокуратура.

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Атака на Харків 7 квітня

На відео видно, що через авіаудар були повністю знищені гаражі. Всередині знаходяться автомобілі, які згоріли.

Загалом пошкоджено щонайменше 13 багатоповерхових та приватних будинків, навчальні заклади, кафе, гуртожиток, готель, автомобілі та гаражі.

За попередніми даними, росіяни випустили по Харкову два уніфікованих міжвидових плануючих боєприпасів з лікака.

Нагадаємо, російські загарбники вдарили по житловому масиву центра Харкова. Внаслідок атаки загарбників постраждало п'ятеро людей.

Також ми писали, що наразі в місті фіксують нестачу потужностей. Однак загрози для масштабного відключення світла по Харкову наразі немає.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував останні російські удари по Харкову. Він наголосив, що ситуація в місті — дуже важка.