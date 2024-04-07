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Обстрел Харькова — в прокуратуре показали кадры последствий из дрона

7 апреля 2024 22:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Обстрел Харькова — в прокуратуре показали кадры последствий из дрона
Последствия обстрела. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские военные в воскресенье, 7 апреля, в очередной раз обстреляли Харьков. От вражеского удара пострадал Шевченковский район города.

Кадры с места обстрела обнародовала Харьковская областная прокуратура.

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На видео видно, что из-за авиаудара были полностью уничтожены гаражи. Внутри находятся сгоревшие автомобили.

В общей сложности повреждено по меньшей мере 13 многоэтажных и частных домов, учебные заведения, кафе, общежитие, гостиница, автомобили и гаражи.

По предварительным данным, россияне выпустили по Харькову два унифицированных межвидовых планирующих боеприпаса из самолета.

Напомним, российские захватчики ударили по жилому массиву центра Харькова. В результате атаки захватчиков пострадали пять человек.

Также мы писали, что в городе фиксируют недостаток мощностей. Однако угрозы для масштабного отключения света по Харькову пока нет.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последние российские удары по Харькову. Он подчеркнул, что ситуация в городе очень тяжелая.

Харьков
обстрелы
оккупанты
война в Украине
авиабомба

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