Обстрел Харькова — в прокуратуре показали кадры последствий из дрона
Российские военные в воскресенье, 7 апреля, в очередной раз обстреляли Харьков. От вражеского удара пострадал Шевченковский район города.
Кадры с места обстрела обнародовала Харьковская областная прокуратура.
Атака на Харьков 7 апреля
На видео видно, что из-за авиаудара были полностью уничтожены гаражи. Внутри находятся сгоревшие автомобили.
В общей сложности повреждено по меньшей мере 13 многоэтажных и частных домов, учебные заведения, кафе, общежитие, гостиница, автомобили и гаражи.
По предварительным данным, россияне выпустили по Харькову два унифицированных межвидовых планирующих боеприпаса из самолета.
Напомним, российские захватчики ударили по жилому массиву центра Харькова. В результате атаки захватчиков пострадали пять человек.
Также мы писали, что в городе фиксируют недостаток мощностей. Однако угрозы для масштабного отключения света по Харькову пока нет.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последние российские удары по Харькову. Он подчеркнул, что ситуация в городе очень тяжелая.
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