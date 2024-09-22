Обстрел Харькова 21 сентября — фоторепортаж последствий

Последствия российского обстрела Харькова 21 сентября. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты вечером, 21 сентября, снова ударили по Харькову. Под прицелом врага оказалась многоэтажка в Шевченковском районе.

Новини.LIVE побывали на месте российской атаки и подготовили фоторепортаж в воскресенье, 22 сентября.

Читайте также:

Российский обстрел Харькова 21 сентября

В некоторых домах специалисты уже возобновили водоснабжение и электроснабжение. Также они закрыли 50% окон в многоэтажке.

Последствия российского обстрела Харькова 21 сентября. Фото: Новини.LIVE

Последствия российского обстрела Харькова 21 сентября. Фото: Новини.LIVE

Последствия российского обстрела Харькова 21 сентября. Фото: Новини.LIVE

Последствия российского обстрела Харькова 21 сентября. Фото: Новини.LIVE

Последствия российского обстрела Харькова 21 сентября. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в субботу вечером, 21 сентября, в Харькове раздалась серия взрывов. Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании по многоэтажному жилому дому.

Также Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиационный удар по жилому дому в Харькове, в результате которого пострадал 21 человек. Как отметил глава государства, на следующей неделе будет продолжен диалог с партнерами о "полноценной дальнобойности" Украины.