Обстріл Харкова 27 жовтня — фото наслідків

Обстріли Харкова — поліція показала фото наслідків
Російська окупаційна армія пізно ввечері 27 жовтня вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ворожої атаки кількість постраждалих зросла до шести.
Про це повідомили у Нацполіції України та показали фото наслідків.
Наслідки обстрілу Харкова 27 жовтня
У поліції розповіли, що ввечері 27 жовтня росіяни вдарили по двох районах Харкова. В Салтівському районі боєприпас ворога влучив у землю, а в Шевченківському — в будівельний майданчик.
"Пошкоджено господарчу споруду, приватний житловий будинок, готель, скління вікна в трьох багатоквартирних будинках та адміністративній будівлі", — йдеться у повідомленні.
На місці події працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки.
Нагадаємо, вночі 28 жовтня росіяни вдарили по 9-поверхівці у Холодногірському районі Харкова. Там постраждало семеро людей.
Крім того, вдень 27 жовтня окупаційна армія обстріляла ангар з кукурудзою, насінням соняшника та пшеницею поблизу Чугуєва. Внаслідок обстрілів там нічого не залишилося.
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