Обстріл Харкова 27 жовтня — фото наслідків

Наслідки удару по Харкову.Фото: t.me/UA_National_Police

Російська окупаційна армія пізно ввечері 27 жовтня вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ворожої атаки кількість постраждалих зросла до шести.

Про це повідомили у Нацполіції України та показали фото наслідків.

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У поліції розповіли, що ввечері 27 жовтня росіяни вдарили по двох районах Харкова. В Салтівському районі боєприпас ворога влучив у землю, а в Шевченківському — в будівельний майданчик.

Наслідки удару по Харкову.Фото: t.me/UA_National_Police

Наслідки удару по Харкову.Фото: t.me/UA_National_Police

Наслідки удару по Харкову.Фото: t.me/UA_National_Police

Наслідки удару по Харкову.Фото: t.me/UA_National_Police

"Пошкоджено господарчу споруду, приватний житловий будинок, готель, скління вікна в трьох багатоквартирних будинках та адміністративній будівлі", — йдеться у повідомленні.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки.

Нагадаємо, вночі 28 жовтня росіяни вдарили по 9-поверхівці у Холодногірському районі Харкова. Там постраждало семеро людей.

Крім того, вдень 27 жовтня окупаційна армія обстріляла ангар з кукурудзою, насінням соняшника та пшеницею поблизу Чугуєва. Внаслідок обстрілів там нічого не залишилося.