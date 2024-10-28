Обстрел Харькова 27 октября — фото последствий

Последствия удара по Харькову. Фото: t.me/UA_National_Police

Российская оккупационная армия поздно вечером 27 октября ударила по Харькову управляемыми авиационными бомбами. В результате вражеской атаки количество пострадавших возросло до шести.

Об этом сообщили в Нацполиции и показали фото последствий.

Читайте также:

Последствия обстрела Харькова 27 октября

В полиции рассказали, что вечером 27 октября россияне ударили по двум районам Харькова. В Салтовском районе боеприпас врага попал в землю, а в Шевченковском — в строительную площадку.

Последствия удара по Харькову. Фото: t.me/UA_National_Police

Последствия удара по Харькову. Фото: t.me/UA_National_Police

Последствия удара по Харькову. Фото: t.me/UA_National_Police

Последствия удара по Харькову. Фото: t.me/UA_National_Police

"Повреждены хозяйственное сооружение, частный жилой дом, гостиница, остекление окна в трех многоквартирных домах и административном здании", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники.

Напомним, ночью 28 октября россияне ударили по 9-этажке в Холодногорском районе Харькова. Там пострадали семь человек.

Кроме того, днем 27 октября оккупационная армия обстреляла ангар с кукурузой, семенами подсолнечника и пшеницей вблизи Чугуева. В результате обстрелов там ничего не осталось.