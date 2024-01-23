Ракетний удар по Харкову 23 січня — в ОВА назвали кількість загиблих

Обстріли Харкова — в ОВА розповіли про загиблих та постраждалих
Сьогодні зранку, 23 січня, росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок ворожої атаки дві жінки загинули, ще 11 людей поранені — їх госпіталізували.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Удар по Харкову 23 січня: скільки людей отримали поранення
Синєгубов розповів, що сьогодні близько 04:00 та 07:20 окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районах міста Харків. Попередньо — ракетами Х-22.
-
Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/synegubov
-
Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/synegubov
-
Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/synegubov
"Внаслідок ударів дві жінки загинули, мінімум 13 людей отримали поранення. Дані оновлюються. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні.
Крім того, за останню добу загарбники обстріляли понад 20 населених пунктів області. Ворог бив з авіації та артилерії.
Нагадаємо, російські загарбники здійснили масований удар по Україні 23 січня. Внаслідок ранкового обстрілу 23 січня у Харкові горить газопровід. Також поранень зазнали жінки та діти. Крім того, в місті в результаті обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. В деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.
Читайте Новини.LIVE!