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Обстріли Харкова — в ОВА розповіли про загиблих та постраждалих

23 січня 2024 08:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ракетний удар по Харкову 23 січня — в ОВА назвали кількість загиблих
Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку, 23 січня, росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок ворожої атаки дві жінки загинули, ще 11 людей поранені — їх госпіталізували.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

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Синєгубов розповів, що сьогодні близько 04:00 та 07:20 окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районах міста Харків. Попередньо — ракетами Х-22. 

  • Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/synegubov
  • Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/synegubov
  • Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/synegubov
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"Внаслідок ударів дві жінки загинули, мінімум 13 людей отримали поранення. Дані оновлюються. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні. 

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Крім того, за останню добу загарбники обстріляли понад 20 населених пунктів області. Ворог бив з авіації та артилерії.

Нагадаємо, російські загарбники здійснили масований удар по Україні 23 січня. Внаслідок ранкового обстрілу 23 січня у Харкові горить газопровід. Також поранень зазнали жінки та діти. Крім того, в місті в результаті обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. В деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Харків
обстріли
війна в Україні
поранення
ракетний удар
загиблі

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