Ракетний удар по Харкову 23 січня — в ОВА назвали кількість загиблих

Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/synegubov

Сьогодні зранку, 23 січня, росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок ворожої атаки дві жінки загинули, ще 11 людей поранені — їх госпіталізували.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Удар по Харкову 23 січня: скільки людей отримали поранення

Синєгубов розповів, що сьогодні близько 04:00 та 07:20 окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районах міста Харків. Попередньо — ракетами Х-22.

Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/synegubov

Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/synegubov

Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/synegubov 1 / 3

"Внаслідок ударів дві жінки загинули, мінімум 13 людей отримали поранення. Дані оновлюються. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

Крім того, за останню добу загарбники обстріляли понад 20 населених пунктів області. Ворог бив з авіації та артилерії.

Нагадаємо, російські загарбники здійснили масований удар по Україні 23 січня. Внаслідок ранкового обстрілу 23 січня у Харкові горить газопровід. Також поранень зазнали жінки та діти. Крім того, в місті в результаті обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. В деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.