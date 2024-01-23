Ракетный удар по Харькову 23 января – в ОВА назвали количество погибших

Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/synegubov

Сегодня утром, 23 января, россияне нанесли ракетный удар по Харькову. В результате вражеской атаки две женщины погибли, еще 11 человек ранены — их госпитализировали.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов рассказал, что сегодня около 04:00 и 07:20 оккупанты нанесли несколько ударов по Киевскому и Салтовскому районам города Харьков. Предварительно — ракетами Х-22.

Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/synegubov 1/3 _ 3

"В результате ударов две женщины погибли, минимум 13 человек получили ранения. Данные обновляются. Разрушены многоквартирные жилые дома, учебное заведение, другая исключительно гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Кроме того, за последние сутки захватчики обстреляли более 20 населенных пунктов области. Враг бил из авиации и артиллерии.

Напомним, российские захватчики нанесли массированный удар по Украине 23 января. В результате утренних обстрелов 23 января в Харькове горит газопровод. Также ранения получили женщины и дети. Кроме того, в городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.