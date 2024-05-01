Окупанти знову обстріляли Харківську область — загинула жінка

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото архівне: t.me/synegubov

Російські окупанти у середу, 1 травня, близько 12:00 знову обстріляли Харківську область. Під ворожим ударом опинилося село Лелюківка Шевченківської громади, що на Куп'янщині.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Внаслідок атаки російських загарбників загинула 67-річна жінка.

"На жаль, 67-річна жителька, яка отримала поранення внаслідок обстрілів, померла в лікарні", — розповів Синєгубов.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 травня загарбники обстріляли передмістя Харкова, застосувавши дві керовані авіабомби. Внаслідок цієї атаки пошкоджень зазнали 13 будівель.

Також окупанти здійснили обстріл селища міського типу Золочів у Харківській області. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро — поранені.