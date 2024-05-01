Окупанти знову обстріляли Харківську область — загинула жінка
Російські окупанти у середу, 1 травня, близько 12:00 знову обстріляли Харківську область. Під ворожим ударом опинилося село Лелюківка Шевченківської громади, що на Куп'янщині.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Обстріл Харківської області
Внаслідок атаки російських загарбників загинула 67-річна жінка.
"На жаль, 67-річна жителька, яка отримала поранення внаслідок обстрілів, померла в лікарні", — розповів Синєгубов.
Нагадаємо, 1 травня загарбники обстріляли передмістя Харкова, застосувавши дві керовані авіабомби. Внаслідок цієї атаки пошкоджень зазнали 13 будівель.
Також окупанти здійснили обстріл селища міського типу Золочів у Харківській області. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро — поранені.
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