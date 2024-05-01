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Обстрелы, отключение света и эвакуация — Синегубов рассказал о ситуации на Харьковщине

1 мая 2024 19:22
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Обстрелы, отключение света и эвакуация — Синегубов рассказал о ситуации на Харьковщине
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Харьков и область снова были атакованы россиянами. В результате вражеских обстрелов погибли и травмированы местные жители.

Об этом в эфире Единого телемарафона 1 мая рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Раздаются постоянно, практически каждые 15 минут, сигналы воздушной тревоги по городу Харьков. Все они реальные, потому что фиксируем пуски КАБов. Фиксируем обстрелы тех населенных пунктов, которые находятся около границы", — говорит Синегубов.

По его словам, был "прилет" почти в центр города Золочева. Там погибли два человека прямо на месте. Есть повреждения жилых домов.

"Вчера враг бил по нашей логистической, транспортной инфраструктуре. Пытался уничтожить мостовые переправы", — сказал глава ОВА.

Также за день были обстреляны два района Харькова. Попадания КАБов зафиксировали в Киевском и Шевченковском районах города. В результате действий россиян повреждено около 14 многоквартирных домов.

"По эвакуации, в части наших населенных пунктов продолжается обязательная эвакуация в принудительной форме. Мы вывезли уже 86 семей. Дальше работу продолжаем. На Купянском направлении у нас продолжается обязательная эвакуация, люди выезжают, хотя темпы небольшие", — добавил Олег Синегубов.

Глава Харьковской ОВА также рассказал, что в городе еще продолжаются отключения.

"По электроснабжению. Есть еще отключения в Харькове, они плановые и осуществляются по графику", — отметил он.

Ранее мы писали, что враг нанес удар КАБами по Харькову.

Также сообщалось об ударе по селу Лелюковцы, там погибла женщина.

война
Харьков
Харьковская область
обстрелы
Харьковская ОГА
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