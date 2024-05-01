Обстрелы, отключение света и эвакуация — Синегубов рассказал о ситуации на Харьковщине
Харьков и область снова были атакованы россиянами. В результате вражеских обстрелов погибли и травмированы местные жители.
Об этом в эфире Единого телемарафона 1 мая рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Какая ситуация в Харьковской области 1 мая
"Раздаются постоянно, практически каждые 15 минут, сигналы воздушной тревоги по городу Харьков. Все они реальные, потому что фиксируем пуски КАБов. Фиксируем обстрелы тех населенных пунктов, которые находятся около границы", — говорит Синегубов.
По его словам, был "прилет" почти в центр города Золочева. Там погибли два человека прямо на месте. Есть повреждения жилых домов.
"Вчера враг бил по нашей логистической, транспортной инфраструктуре. Пытался уничтожить мостовые переправы", — сказал глава ОВА.
Также за день были обстреляны два района Харькова. Попадания КАБов зафиксировали в Киевском и Шевченковском районах города. В результате действий россиян повреждено около 14 многоквартирных домов.
"По эвакуации, в части наших населенных пунктов продолжается обязательная эвакуация в принудительной форме. Мы вывезли уже 86 семей. Дальше работу продолжаем. На Купянском направлении у нас продолжается обязательная эвакуация, люди выезжают, хотя темпы небольшие", — добавил Олег Синегубов.
Глава Харьковской ОВА также рассказал, что в городе еще продолжаются отключения.
"По электроснабжению. Есть еще отключения в Харькове, они плановые и осуществляются по графику", — отметил он.
Ранее мы писали, что враг нанес удар КАБами по Харькову.
Также сообщалось об ударе по селу Лелюковцы, там погибла женщина.
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