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Очільник МЗС Британії зробив заяву на тлі важких подій на фронті в Харківській області

12 травня 2024 16:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Очільник МЗС Британії зробив заяву на тлі важких подій на фронті в Харківській області
Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон. Фото: BENJAMIN CREMEL/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що наступ російських окупантів у Харківській області є небезпечним моментом. Він закликав партнерів допомогти Україні.

Про це повідомляє Sky News у неділю, 12 травня.

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Кемерон назвав надзвичайно небезпечним моментом те, що РФ прорвалася у прикордонні райони Харківської області.

"Це тільки підкреслює, що йдеться про необґрунтоване, незаконне вторгнення Путіна в незалежну, суверенну країну. І зараз він, як би це сказати, знову вторгся в неї з півночі від Харкова. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям", — наголосив Кемерон.

Він зазначив на важливості надання Україні пакета допомоги на 3 млрд фунтів стерлінгів на рік.

Очільник МЗС Британії вважає, що надання допомоги від США може змінити ситуацію на полі бою. За його словами, Вашингтону потрібно було швидше затверджувати продовження допомоги Україні, адже країна "страждала в сухопутній війні".

"Зараз ми перші, хто сказав, що це пакет, який діятиме не тільки цього року, а й наступного, і в наступних. Але американські гроші матимуть значення — тож ми маємо надати українцям підтримку, якої вони потребують", — додав Кемерон.

Нагадаємо, українська розвідка знала про плани російських окупантів наступати в Харківській області. Дії противника на цьому напрямку розпочалися за графіком, який був відомий.

Також Вовчанськ Харківської області під постійним ворожим вогнем. Рятувальники показали кадри міста, яке розташовується за 10 км від російського кордону. У населеному пункті залишилось близько 400 жителів. До війни було майже 18 000. 

Великобританія
МЗС
росіяни
Харківська область
окупанти
наступ

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