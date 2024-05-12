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Глава МИД Британии сделал заявление на фоне тяжелых событий на фронте в Харьковской области

12 мая 2024 16:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Глава МИД Британии сделал заявление на фоне тяжелых событий на фронте в Харьковской области
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Фото: BENJAMIN CREMEL/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что наступление российских оккупантов в Харьковской области является опасным моментом. Он призвал партнеров помочь Украине.

Об этом сообщает Sky News в воскресенье, 12 мая.

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Кэмерон назвал чрезвычайно опасным моментом, что РФ прорвалась в приграничные районы Харьковской области.

"Это только подчеркивает, что речь идет о необоснованном, незаконном вторжении Путина в независимую, суверенную страну. И сейчас он, как бы это сказать, снова вторгся в нее с севера от Харькова. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам", — подчеркнул Кэмерон.

Он отметил важность предоставления Украине пакета помощи на 3 млрд фунтов стерлингов в год.

Глава МИД Британии считает, что предоставление помощи от США может изменить ситуацию на поле боя. По его словам, Вашингтону нужно было быстрее утверждать продление помощи Украине, ведь страна "страдала в сухопутной войне".

"Сейчас мы первые, кто сказал, что это пакет, который будет действовать не только в этом году, но и в следующем, и в последующих. Но американские деньги будут иметь значение — поэтому мы должны предоставить украинцам поддержку, в которой они нуждаются", — добавил Кэмерон.

Напомним, украинская разведка знала о планах российских оккупантов наступать в Харьковской области. Действия противника на этом направлении начались по графику, который был известен.

Также Волчанск Харьковской области под постоянным вражеским огнем. Спасатели показали кадры города, который находится в 10 км от российской границы. В населенном пункте осталось около 400 человек. До войны было почти 18 000.

Великобритания
МИД
россияне
Харьковская область
оккупанты
наступление

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