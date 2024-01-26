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Очільник МЗС Литви вперше після початку вторгнення РФ відвідав Харківщину

26 січня 2024 20:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Очільник МЗС Литви вперше після початку вторгнення РФ відвідав Харківщину
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс. Фото: Харківська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії до України відвідав Харківську область. Він наголосив, що його країна всіляко сприятиме післявоєнній розбудові регіону.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Міністр на власні очі побачив наслідки російського терору на Харківщині — обстріли окупантів забрали життя 2386 цивільних, з них 81 — діти. Зруйновано понад 47 тисяч будівель", — повідомив Синєгубов.

Сторони обговорили безпекову ситуацію в області. Також було визначено головні пріотритети подальшої міжнародної співпраці.

Зокрема йошлося про гуманітарну сферу. Наразі в області перебуває понад 520 тисяч вимушено переміщених осбі.

"Підтримка Литви у цьому напрямку дуже важлива для нас", — наголосив Синєгубов. 

ОВА
Олег Синєгубов та Габріелюс Ландсбергіс. Фото: Харківська ОВА
будівля
Напівзруйнована будівля на Харківщині. Фото: Харківська ОВА

Литва допоможе відновити Харківську область

В свою чергу, Литва спільно з Євросоюзом планує спрямувати кошти на будівництво в Україні 6 сучасних укриттів. Одне з них буде розміщене на Харківщині.

Також Синєгубов і Ландсбергіс оглянули будівництво захисного укриття в селищі Коротич. А ОВА зазначили, що тут зможуть навчатися 500 школярів. Загалом, задля створення безпечної освітню мережі в області планують звести 1500 укриттів різного типу.

"Дякуємо Уряду Литви і Габріелюсу Ландсбергісу особисто за чітку позицію, підтримку Харківщини!", — наголосив Синєгубов.

візит
Литовська делегація та представники ОВА. Фото: Харківська ОВА
очільник МЗС
Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс. Фото: Харківська ОВА

Раніше ми повідомляли, що російські війська вкотре обстріляли центральну частину Харкова. Постраждали люди, серед них чотирирічна дитина.

Нагадуємо, що росіяни вранці, 23 січня, атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу загинули вже двоє людей.

війна
Литва
Харків
Україна
Харківська ОДА
Олег Синєгубов

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