Глава МИД Литвы впервые после начала вторжения РФ посетил Харьковщину

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото: Харьковская ОВА

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину посетил Харьковскую область. Он подчеркнул, что его страна будет всячески способствовать послевоенному развитию региона.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Глава МИД Литвы прибыл на Харьковщину

"Министр своими глазами увидел последствия российского террора в Харьковской области — обстрелы оккупантов унесли жизни 2386 гражданских, из них 81 — дети. Разрушены более 47 тысяч зданий", — сообщил Синегубов.

Стороны обсудили ситуацию в области безопасности. Также были определены главные приоритеты дальнейшего международного сотрудничества.

В частности, речь шла о гуманитарной сфере. В настоящее время в области находится более 520 тысяч вынужденно перемещенных лиц.

"Поддержка Литвы в этом направлении очень важна для нас", — подчеркнул Синегубов.

Олег Синегубов и Габриелюс Ландсбергис. Фото: Харьковская ОВА

Полуразрушенное здание в Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

Литва поможет возродить Харьковскую область

Литва совместно с Евросоюзом планирует направить средства на строительство в Украине 6 современных укрытий. Один из них будет размещен на Харьковщине.

Также Синегуб и Ландсбергис осмотрели строительство защитного укрытия в поселке Коротич. А ОВА отметила, что здесь смогут учиться 500 школьников. В общем, для сотворения безопасной образовательной сети в области планируют возвести 1500 укрытий различного типа.

"Спасибо Правительству Литвы и Габриелюсу Ландсбергису лично за четкую позицию, поддержку Харьковщины!", — подчеркнул Синегубов.

Литовская делегация и представители ОГА. Фото: Харьковская ОВА

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото: Харьковская ОВА

Ранее мы сообщали, что российские войска в очередной раз обстреляли центральную часть Харькова. Пострадали люди, в том числе четырехлетний ребенок.

Напомним, что россияне утром, 23 января, атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела погибли уже два человека.