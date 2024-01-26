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Глава МИД Литвы впервые после начала вторжения РФ посетил Харьковщину

26 января 2024 20:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Глава МИД Литвы впервые после начала вторжения РФ посетил Харьковщину
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото: Харьковская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину посетил Харьковскую область. Он подчеркнул, что его страна будет всячески способствовать послевоенному развитию региона.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Министр своими глазами увидел последствия российского террора в Харьковской области — обстрелы оккупантов унесли жизни 2386 гражданских, из них 81 — дети. Разрушены более 47 тысяч зданий", — сообщил Синегубов.

Стороны обсудили ситуацию в области безопасности. Также были определены главные приоритеты дальнейшего международного сотрудничества.

В частности, речь шла о гуманитарной сфере. В настоящее время в области находится более 520 тысяч вынужденно перемещенных лиц.

"Поддержка Литвы в этом направлении очень важна для нас", — подчеркнул Синегубов.

ова
Олег Синегубов и Габриелюс Ландсбергис. Фото: Харьковская ОВА
здание
Полуразрушенное здание в Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

Литва поможет возродить Харьковскую область

Литва совместно с Евросоюзом планирует направить средства на строительство в Украине 6 современных укрытий. Один из них будет размещен на Харьковщине.

Также Синегуб и Ландсбергис осмотрели строительство защитного укрытия в поселке Коротич. А ОВА отметила, что здесь смогут учиться 500 школьников. В общем, для сотворения безопасной образовательной сети в области планируют возвести 1500 укрытий различного типа.

"Спасибо Правительству Литвы и Габриелюсу Ландсбергису лично за четкую позицию, поддержку Харьковщины!", — подчеркнул Синегубов.

визит
Литовская делегация и представители ОГА. Фото: Харьковская ОВА
глава МИД
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото: Харьковская ОВА

Ранее мы сообщали, что российские войска в очередной раз обстреляли центральную часть Харькова. Пострадали люди, в том числе четырехлетний ребенок.

Напомним, что россияне утром, 23 января, атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела погибли уже два человека.

война
Литва
Харьков
Украина
Харьковская ОГА
Олег Синегубов

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