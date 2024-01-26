Глава МИД Литвы впервые после начала вторжения РФ посетил Харьковщину
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину посетил Харьковскую область. Он подчеркнул, что его страна будет всячески способствовать послевоенному развитию региона.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Глава МИД Литвы прибыл на Харьковщину
"Министр своими глазами увидел последствия российского террора в Харьковской области — обстрелы оккупантов унесли жизни 2386 гражданских, из них 81 — дети. Разрушены более 47 тысяч зданий", — сообщил Синегубов.
Стороны обсудили ситуацию в области безопасности. Также были определены главные приоритеты дальнейшего международного сотрудничества.
В частности, речь шла о гуманитарной сфере. В настоящее время в области находится более 520 тысяч вынужденно перемещенных лиц.
"Поддержка Литвы в этом направлении очень важна для нас", — подчеркнул Синегубов.
Литва поможет возродить Харьковскую область
Литва совместно с Евросоюзом планирует направить средства на строительство в Украине 6 современных укрытий. Один из них будет размещен на Харьковщине.
Также Синегуб и Ландсбергис осмотрели строительство защитного укрытия в поселке Коротич. А ОВА отметила, что здесь смогут учиться 500 школьников. В общем, для сотворения безопасной образовательной сети в области планируют возвести 1500 укрытий различного типа.
"Спасибо Правительству Литвы и Габриелюсу Ландсбергису лично за четкую позицию, поддержку Харьковщины!", — подчеркнул Синегубов.
Ранее мы сообщали, что российские войска в очередной раз обстреляли центральную часть Харькова. Пострадали люди, в том числе четырехлетний ребенок.
Напомним, что россияне утром, 23 января, атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела погибли уже два человека.
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