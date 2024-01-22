Оформлювала фейкову гумдопомогу — на Харківщині викрили чергову колаборантку

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У Куп'янську прокуратура викрила колаборантку, яка співпрацювала з ворогом. Жінка здійснювала приймання громадян з метою оформлення матеріальної допомоги, формувала особові справи, готувала службову документацію та займалась видачею так званої гуманітарної допомоги від Росії.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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У Харківській прокуратурі повідомили про підозру 44-річній жительці Куп’янська за фактом колабораційної діяльності.

За даними слідства, під час збройної агресії РФ на території України зрадниця погодилася співпрацювати з окупантами.

"Мешканка м. Куп’янська обійняла посаду "и. о. главного специалиста отдела персонифицированного учета и автоматической обработки информации Управления труда и социальной политики Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области", про що було видано відповідний наказ", — зазначили в прокуратурі.

Як вказують правоохоронці, фігурантка займалась видачею фейкової гуманітарної допомоги для жителів району. Також вона приймала громадян з метою оформлення матеріальної допомоги, формувала особові справи та готувала службову документацію.

Наразі місцерозташування колаборантки не відоме, оскільки вона переховується від прокуратури. Правоохоронці вирішують питання щодо оголошення зрадниці у розшук.

Колаборантка, що співпрацювала з РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, у Харківській області прокурори відстояли в апеляційному суді вирок колаборанту, який передавав окупантам дані про учасників Антитерористичної операції. Йому залишили в силі вирок у вигляді шести років позбавлення волі.

Додамо, Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру колаборантці з Вовчанська. Підозрювана сприяла розповсюдженню російських паспортів та відповідала за відділ кадрів окупаційної влади.