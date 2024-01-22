Оформляла фейковую гумпомощь — на Харьковщине разоблачили очередную коллаборантку

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В Купянске прокуратура разоблачила коллаборантку, которая сотрудничала с врагом. Женщина осуществляла прием граждан с целью оформления материальной помощи, формировала личные дела, готовила служебную документацию и занималась выдачей так называемой гуманитарной помощи от России.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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В Харьковской прокуратуре сообщили о подозрении 44-летней жительнице Купянска по факту коллаборационной деятельности.

По данным следствия, во время вооруженной агрессии РФ на территории Украины предательница согласилась сотрудничать с оккупантами.

"Жительница г. Купянска заняла должность "и. о. главного специалиста отдела персонифицированного учета и автоматической обработки информации Управления труда и социальной политики Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области", о чем был издан соответствующий приказ", — отметили в прокуратуре.

Как указывают правоохранители, фигурантка занималась выдачей фейковой гуманитарной помощи жителям района. Она принимала граждан с целью оформления материальной помощи, формировала личные дела и готовила служебную документацию.

Пока местоположение коллаборантки не известно, поскольку она скрывается от прокуратуры. Правоохранители решают вопрос об объявлении предательницы в розыск.

Коллаборантка, сотрудничавшая с РФ. Фото: Харьковская областная прокуратура

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Харьковской области прокуроры отстояли в апелляционном суде приговор коллаборанту, передававшему оккупантам данные об участниках Антитеррористической операции. Ему оставили в силе приговор в виде шести лет лишения свободы.

Добавим, Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении коллаборантке из Волчанска. Подозреваемая способствовала распространению российских паспортов и отвечала за отдел кадров оккупационных властей.