Обстрелы Харьковской области в течение последних суток — детали от Синегубова

Последствия российских обстрелов Харьковской области. Фото архивное: t.me/synegubov

Российские оккупанты в течение последних суток несколько раз атаковали Харьковскую область. В результате обстрелов пострадали 12 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в четверг, 27 июня.

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В результате попадания вражеского КАБа 26 июня в 16:40 в Харькове повреждено здание гражданского предприятия. Информация о пострадавших не поступала.

В 15:44 под ударом противника оказался г. Дергачи. В результате обстрела повреждены около 65 домов, хозяйственные постройки, торговый центр и автомобили. Синегубов сообщил, что пострадали 12 человек:

пятеро госпитализированы в медицинское учреждение;

у семи пострадавших острая реакция на стресс (из них трое детей) от госпитализации отказались.

"12:14 Харьковской район, Липецкая громада, с. Малое Веселое. В результате обстрела КАБом травмирован мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение, состояние стабильное", — рассказал глава Харьковской ОВА.

По его словам, в течение суток противник наносил удары по городу Купянск. В результате обстрела ракетами УМПБ-Д30 повреждены дом и хозяйственные постройки. Также в с. Петропавловка из-за попадания двух российских КАБов повреждено админздание. К счастью, без пострадавших.

Ситуация на направлениях фронта

Синегубов сообщил, что на Харьковском направлении российские оккупанты десять раз, при поддержке авиации, штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Липцов, Сотницкого Казачка и Глубокого. В Волчанске еще продолжаются бои в трех локациях.

"Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Степная Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка и Берестовое подразделения Сил обороны отбили шесть наступательных действий без успеха для противника. Ситуация напряженная. Неподалеку Синьковки и Степной Новоселовки продолжаются боевые действия", — добавил глава Харьковской ОВА.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 26 июня россияне обстреляли Харьковскую область управляемыми авиационными бомбами. Враг попал по частному сектору.

Также Синегубов заявил, что российские оккупанты впервые ударили по Харькову модифицированной управляемой авиационной бомбой во время атаки 23 июня. По словам чиновника, Россия использует город как полигон.