Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Оккупанты атаковали Харьковскую область — есть раненые arrow

Оккупанты атаковали Харьковскую область — есть раненые

27 июня 2024 09:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрелы Харьковской области в течение последних суток — детали от Синегубова
Последствия российских обстрелов Харьковской области. Фото архивное: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в течение последних суток несколько раз атаковали Харьковскую область. В результате обстрелов пострадали 12 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в четверг, 27 июня.

Читайте также:

Обстрелы Харьковской области

В результате попадания вражеского КАБа 26 июня в 16:40 в Харькове повреждено здание гражданского предприятия. Информация о пострадавших не поступала.

В 15:44 под ударом противника оказался г. Дергачи. В результате обстрела повреждены около 65 домов, хозяйственные постройки, торговый центр и автомобили. Синегубов сообщил, что пострадали 12 человек:

  • пятеро госпитализированы в медицинское учреждение;
  • у семи пострадавших острая реакция на стресс (из них трое детей) от госпитализации отказались.

"12:14 Харьковской район, Липецкая громада, с. Малое Веселое. В результате обстрела КАБом травмирован мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение, состояние стабильное", — рассказал глава Харьковской ОВА.

По его словам, в течение суток противник наносил удары по городу Купянск. В результате обстрела ракетами УМПБ-Д30 повреждены дом и хозяйственные постройки. Также в с. Петропавловка из-за попадания двух российских КАБов повреждено админздание. К счастью, без пострадавших.

Ситуация на направлениях фронта

Синегубов сообщил, что на Харьковском направлении российские оккупанты десять раз, при поддержке авиации, штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Липцов, Сотницкого Казачка и Глубокого. В Волчанске еще продолжаются бои в трех локациях. 

"Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Степная Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка и Берестовое подразделения Сил обороны отбили шесть наступательных действий без успеха для противника. Ситуация напряженная. Неподалеку Синьковки и Степной Новоселовки продолжаются боевые действия", — добавил глава Харьковской ОВА.

null
Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 26 июня россияне обстреляли Харьковскую область управляемыми авиационными бомбами. Враг попал по частному сектору.

Также Синегубов заявил, что российские оккупанты впервые ударили по Харькову модифицированной управляемой авиационной бомбой во время атаки 23 июня. По словам чиновника, Россия использует город как полигон.

война
Харьков
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны