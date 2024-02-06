Оккупанты обстреляли Харьковщину — власти рассказали о разрушениях и пострадавших
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты нанесли удары по Золочеву Богодуховского района во вторник, 6 февраля. Разрушена гостиница, пылает фасад магазина, зафиксировано предварительно четыре пострадавших.
Об этом Олег Синегубов написал в Telegram.
Последствия обстрела Харьковщины россиянами
"Разрушена трехэтажная гостиница. Под завалами предварительно находится человек, трех человек спасли: двоих женщин и мужчину. Также есть возгорание фасада магазина", — сообщает глава ОВА.
Синегубов добавил, что сейчас идет ликвидация последствий ударов.
Что известно об обстрелах оккупантами Харьковщины
Напомним, что российские захватчики с помощью артиллерии и минометов обстреляли около 18 населенных пунктов Харьковской области 4 февраля. Известно, есть ли пострадавшие и разрушения.
Также мы сообщали, что враг еще раз атаковал Харьковщину в течение 4 февраля. Обнаружили одного раненого.
Добавим, что российские военные нанесли удары по населенным пунктам Харьковской области 3 февраля. Из-за атаки повреждения получили жилые дома.
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