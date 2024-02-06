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Оккупанты обстреляли Харьковщину — власти рассказали о разрушениях и пострадавших

6 февраля 2024 03:14
обновлено: 03:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Оккупанты обстреляли Харьковщину — власти рассказали о разрушениях и пострадавших
Работник ГСЧС тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты нанесли удары по Золочеву Богодуховского района во вторник, 6 февраля. Разрушена гостиница, пылает фасад магазина, зафиксировано предварительно четыре пострадавших.

Об этом Олег Синегубов написал в Telegram.

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"Разрушена трехэтажная гостиница. Под завалами предварительно находится человек, трех человек спасли: двоих женщин и мужчину. Также есть возгорание фасада магазина", — сообщает глава ОВА.

Синегубов добавил, что сейчас идет ликвидация последствий ударов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова

Что известно об обстрелах оккупантами Харьковщины

Напомним, что российские захватчики с помощью артиллерии и минометов обстреляли около 18 населенных пунктов Харьковской области 4 февраля. Известно, есть ли пострадавшие и разрушения.

Также мы сообщали, что враг еще раз атаковал Харьковщину в течение 4 февраля. Обнаружили одного раненого.

Добавим, что российские военные нанесли удары по населенным пунктам Харьковской области 3 февраля. Из-за атаки повреждения получили жилые дома.

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