Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Оккупанты обстреляли Харьковщину — погиб человек, есть пострадавшие arrow

Оккупанты обстреляли Харьковщину — погиб человек, есть пострадавшие

7 января 2024 18:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Оккупанты обстреляли Харьковщину — погиб человек, есть пострадавшие
Последствия российских обстрелов. Фото: Telegram/Олег Синегубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россия обстреляла Харьковскую область днем 7 января. В результате вражеских ударов погиб один человек, еще двое — получили ранения.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Обстрел Харьковщины 7 января

Так, оккупанты нанесли удары по Нечволодовке Купянского района. Там погиб 50-летний мужчина. В то же время была ранена женщина, ей оказали медицинскую помощь на месте.

Также в Нечволодовке повреждены частный дом, автомобиль и хозяйственные постройки.

null
Последствия российских обстрелов. Фото: Telegram/Олег Синегубов

Кроме того, под российским огнем оказалось село Сеньково. Там, по информации прокуратуры, был ранен 17-летний парень.

null
Скриншот поста Синегубова

Напомним, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов провел заседание Совета обороны области. Во время него участники обсудили мобилизационные процессы, возможные атаки врага и готовность экстренных служб к сложным погодным условиям.

Также мы писали, что российские войска совершили атаку на город Купянск на Харьковщине с РСЗО, поразив территорию лицея. В результате атаки было повреждено здание образовательного учреждения, также есть раненная.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме