Оккупанты обстреляли Харьковщину — погиб человек, есть пострадавшие

Последствия российских обстрелов. Фото: Telegram/Олег Синегубов

Россия обстреляла Харьковскую область днем 7 января. В результате вражеских ударов погиб один человек, еще двое — получили ранения.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

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Обстрел Харьковщины 7 января

Так, оккупанты нанесли удары по Нечволодовке Купянского района. Там погиб 50-летний мужчина. В то же время была ранена женщина, ей оказали медицинскую помощь на месте.

Также в Нечволодовке повреждены частный дом, автомобиль и хозяйственные постройки.

Последствия российских обстрелов. Фото: Telegram/Олег Синегубов

Кроме того, под российским огнем оказалось село Сеньково. Там, по информации прокуратуры, был ранен 17-летний парень.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов провел заседание Совета обороны области. Во время него участники обсудили мобилизационные процессы, возможные атаки врага и готовность экстренных служб к сложным погодным условиям.

Также мы писали, что российские войска совершили атаку на город Купянск на Харьковщине с РСЗО, поразив территорию лицея. В результате атаки было повреждено здание образовательного учреждения, также есть раненная.