Россия обстреляла Купянск 2 августа - погибла женщина

Последствия атаки. Иллюстративное фото: Харьковская ОВА

Российские захватчики в пятницу, 2 августа, совершили атаку на Купянск Харьковской области. В результате погибла гражданская женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Обстрел Купянска 2 августа

По данным Синегубова, враг попал возле жилого дома, где находились люди.

"Оккупанты ударили по Купянску. К сожалению, погибла гражданская женщина", — говорится в сообщении.

Известно, что в результате атаки еще одна женщина получила ранения, ее госпитализировали. Детали обстрелов устанавливаются.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, сегодня россияне ударили дроном по автобусу с людьми в Дергачевской громаде.

Также мы писали, что оккупанты провели ротацию в Волчанске Харьковской области и готовятся к штурмам в квартале девятиэтажек.