Россия обстреляла Купянск 2 августа - погибла женщина

Оккупанты обстреляли Купянск на Харьковщине — в ОВА сообщили о погибшей
Российские захватчики в пятницу, 2 августа, совершили атаку на Купянск Харьковской области. В результате погибла гражданская женщина.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Обстрел Купянска 2 августа
По данным Синегубова, враг попал возле жилого дома, где находились люди.
"Оккупанты ударили по Купянску. К сожалению, погибла гражданская женщина", — говорится в сообщении.
Известно, что в результате атаки еще одна женщина получила ранения, ее госпитализировали. Детали обстрелов устанавливаются.
Напомним, сегодня россияне ударили дроном по автобусу с людьми в Дергачевской громаде.
Также мы писали, что оккупанты провели ротацию в Волчанске Харьковской области и готовятся к штурмам в квартале девятиэтажек.
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