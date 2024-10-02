Оккупанты обстреляли станцию скорой помощи в Харьковской области — пострадал водитель

Оккупанты обстреляли станцию "скорой" на Харьковщине — медики показали последствия
Во время обстрела города Купянск в Харьковской области российские снаряды попали рядом со станцией скорой помощи. Поврежден транспорт, пострадал один из водителей.
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковской области в среду, 2 октября.
В Харьковской области медики попали под обстрел
Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 1 октября во время обстрела Купянска кассетными боеприпасами произошло попадание рядом с местом расположения структурного подразделения "экстренки".
С места обстрела госпитализирован водитель "скорой" с диагнозом акубаротравма. Повреждены четыре автомобиля ЭМД. Сгорел один гараж.
"Благодаря решительным и быстрым действиям сотрудников отделения ГСЧС, КП "Купянский водоканал" пожар был локализован, имущество спасено", — говорится в сообщении.
Напомним, на Харьковском направлении усложнилась обстановка. Фиксируется увеличение активности русских оккупантов. В то же время есть случаи, когда захватчики бегут с занимаемых позиций.
Также Новини.LIVE сообщали, что подразделения Государственной пограничной службы в составе Сил обороны Украины дают отпор российско-оккупационным войскам, ворвавшимся на север Харьковщины. В районе Волчанского пограничники бригады "Гарт" накрыли огнем опорные пункты оккупантов.
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