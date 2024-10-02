Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Оккупанты обстреляли станцию "скорой" на Харьковщине — медики показали последствия arrow

Оккупанты обстреляли станцию "скорой" на Харьковщине — медики показали последствия

2 октября 2024 19:04
Галина Шподарева - редактор
Оккупанты обстреляли станцию скорой помощи в Харьковской области — пострадал водитель
Последствия удара по медикам Харьковщины. Фото: КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"
Галина Шподарева - редактор

Во время обстрела города Купянск в Харьковской области российские снаряды попали рядом со станцией скорой помощи. Поврежден транспорт, пострадал один из водителей.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковской области в среду, 2 октября.

Читайте также:
поврежденный автомобиль "скорой"
Поврежденная машина скорой помощи. Фото: КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"

В Харьковской области медики попали под обстрел

Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 1 октября во время обстрела Купянска кассетными боеприпасами произошло попадание рядом с местом расположения структурного подразделения "экстренки".

С места обстрела госпитализирован водитель "скорой" с диагнозом акубаротравма. Повреждены четыре автомобиля ЭМД. Сгорел один гараж.

"Благодаря решительным и быстрым действиям сотрудников отделения ГСЧС, КП "Купянский водоканал" пожар был локализован, имущество спасено", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Купянска
Поврежденная при обстреле "скорая". Фото: КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"

Напомним, на Харьковском направлении усложнилась обстановка. Фиксируется увеличение активности русских оккупантов. В то же время есть случаи, когда захватчики бегут с занимаемых позиций.

Также Новини.LIVE сообщали, что подразделения Государственной пограничной службы в составе Сил обороны Украины дают отпор российско-оккупационным войскам, ворвавшимся на север Харьковщины. В районе Волчанского пограничники бригады "Гарт" накрыли огнем опорные пункты оккупантов.

скорая помощь медики Харьковская область обстрелы Купянск война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:40 В Херсоне раздались взрывы

19:38 Юрист объяснил, как будет происходить мобилизация добровольцев без участия ТЦК

19:23 Кабмин изменил порядок выплаты компенсации за погибших — чего ждать родственникам

19:20 Зеленский подписал ряд решений СНБО по оборонному бюджету на 2025 год

19:17 Графики отключений — в Укрэнерго призвали экономно потреблять свет

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

19:12 Пушич удивил составом на матч с Аталантой — Ахметову такой стиль не нравится

19:04 Оккупанты обстреляли станцию "скорой" на Харьковщине — медики показали последствия

19:02 Минобороны Украины тестирует новый формат повесток с QR-кодами

18:50 Меньше паломников, более дорогие товары — какие цены для хасидов в Умани

18:45 Во Львове судили предпринимателя, который незаконно переправлял уклонистов за границу

19:40 В Херсоне раздались взрывы

19:38 Юрист объяснил, как будет происходить мобилизация добровольцев без участия ТЦК

19:23 Кабмин изменил порядок выплаты компенсации за погибших — чего ждать родственникам

19:20 Зеленский подписал ряд решений СНБО по оборонному бюджету на 2025 год

19:17 Графики отключений — в Укрэнерго призвали экономно потреблять свет

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

19:12 Пушич удивил составом на матч с Аталантой — Ахметову такой стиль не нравится

19:04 Оккупанты обстреляли станцию "скорой" на Харьковщине — медики показали последствия

19:02 Минобороны Украины тестирует новый формат повесток с QR-кодами

18:50 Меньше паломников, более дорогие товары — какие цены для хасидов в Умани

18:45 Во Львове судили предпринимателя, который незаконно переправлял уклонистов за границу

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Text

13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

Text

10:23 Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

Text

08:00 Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2024
Text

22:27 Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — актриса Хильская поделилась историей о потере любимого на войне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября