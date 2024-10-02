Оккупанты обстреляли станцию скорой помощи в Харьковской области — пострадал водитель

Последствия удара по медикам Харьковщины. Фото: КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"

Во время обстрела города Купянск в Харьковской области российские снаряды попали рядом со станцией скорой помощи. Поврежден транспорт, пострадал один из водителей.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковской области в среду, 2 октября.

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Поврежденная машина скорой помощи. Фото: КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"

В Харьковской области медики попали под обстрел

Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 1 октября во время обстрела Купянска кассетными боеприпасами произошло попадание рядом с местом расположения структурного подразделения "экстренки".

С места обстрела госпитализирован водитель "скорой" с диагнозом акубаротравма. Повреждены четыре автомобиля ЭМД. Сгорел один гараж.

"Благодаря решительным и быстрым действиям сотрудников отделения ГСЧС, КП "Купянский водоканал" пожар был локализован, имущество спасено", — говорится в сообщении.

Поврежденная при обстреле "скорая". Фото: КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"

Напомним, на Харьковском направлении усложнилась обстановка. Фиксируется увеличение активности русских оккупантов. В то же время есть случаи, когда захватчики бегут с занимаемых позиций.

Также Новини.LIVE сообщали, что подразделения Государственной пограничной службы в составе Сил обороны Украины дают отпор российско-оккупационным войскам, ворвавшимся на север Харьковщины. В районе Волчанского пограничники бригады "Гарт" накрыли огнем опорные пункты оккупантов.