Армія Росії скинула авіабомби на Харківщину — є поранені та руйнування

Зруйнована внаслідок авіаудару будівля. Фото: ДСНС

У середу, 2 жовтня, російська авіація здійснила серію бомбардувань передмістя Харкова. Під ударом опинилися кілька населених пунктів.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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У ДСНС зазначили, що під ударами опинилися Дергачі, село Черкаська Лозова Молоданилівської громади та Київський район Харкова.

"Внаслідок удару КАБами по Дергачах п'ятеро людей постраждали. Серед них 14-річний хлопчик. Сталися руйнації та пожежі у трьох гаражах. Згоріло два автомобілі, ще чотири пошкоджені", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідовують наслідки авіаудару. Фото: ДСНС

У селі Черкаська Лозова влучання спричинило займання сухої трави на відкритій місцевості на площі у два гектари, без постраждалих.

Авіаудар спричинив масштабну пожежу на полі. Фото: ДСНС

У Київському районі Харкова було зруйновано д ва гаражі в одному з кооперативів . Постраждалих не було, і пожеж не виникло.

Зруйнований гараж. Фото: ДСНС

Раніше ми повідомляли, що на Харківському напрямку ускладнилася обстановка. Фіксується збільшення активності російських окупантів. Водночас є випадки, коли загарбники втікають із займаних позицій.

Нагадаємо, 1 жовтня у Харкові спалахнула масштабна пожежа в Основʼянському районі. Дим було видно за кілька кілометрів.