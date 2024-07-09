Авиаудар в Харьковской области — есть пострадавшие и погибшие

Оккупанты сбросили авиабомбы на Купянск — есть погибшие
Оккупанты совершили массированный авиаудар по пригороду Купянска, нанеся значительные разрушения жилому сектору. В результате вражеской атаки на Харьковщину погибли два человека, четверо жителей пострадали.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры .
Россияне сбросили авиабомбы на жилищный сектор Харьковщины
Во вторник, 9 июля, враг нанес массированный авиаудар по прифронтовому населенному пункту Харьковщины в пригороде Купянска. В результате атаки авиабомбами в регионе были повреждены жилые дома, хозяйственные помещения и автомобили. Также возникло возгорание на общей площади около 400 квадратных метров.
Сейчас известно о погибших мужчине и женщине, еще четыре человека получили ранения.
"По данным следствия, 9 июля с 16:10 до 16:40 вооруженные силы РФ нанесли авиаудары по поселку Купянск-Узловой. Погибли два человека: 73-летний мужчина и 67-летняя женщина. Мужчина 40 лет, 88-летняя женщина и 18 -летняя девушка получили ранения. Женщина 73 лет испытала острую реакцию на стресс", — говориться в сообщении.
Напомним, в ночь на понедельник, 8 июля, российские войска атаковали Основанский район Харькова. Из-за обстрелов пострадали два человека, их госпитализировали.
Ранее мы сообщали, что на вражеской мине в Харьковском районе взорвалась семья , которая ехала на легковом автомобиле. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, предварительно погибли шесть человек, среди которых есть дети.
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