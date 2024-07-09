Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Оккупанты сбросили авиабомбы на Купянск — есть погибшие arrow

Оккупанты сбросили авиабомбы на Купянск — есть погибшие

9 июля 2024 22:18
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Авиаудар в Харьковской области — есть пострадавшие и погибшие
Поврежден дом вследствие вражеской атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Оккупанты совершили массированный авиаудар по пригороду Купянска, нанеся значительные разрушения жилому сектору. В результате вражеской атаки на Харьковщину погибли два человека, четверо жителей пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры .

Читайте также:

Россияне сбросили авиабомбы на жилищный сектор Харьковщины

Во вторник, 9 июля, враг нанес массированный авиаудар по прифронтовому населенному пункту Харьковщины в пригороде Купянска. В результате атаки авиабомбами в регионе были повреждены жилые дома, хозяйственные помещения и автомобили. Также возникло возгорание на общей площади около 400 квадратных метров.

Последствия авиаудара по Харьковщине 9 июля
Разрушение в результате авиаудара по Харьковской области 9 июля. Фото: Харьковская областная прокуратура

Сейчас известно о погибших мужчине и женщине, еще четыре человека получили ранения.

Погибший в результате вражеской атаки на Харьковщину 9 июля
Тело погибшего жителя Харьковщины в результате атаки РФ. Фото: Харьковская областная прокуратура

"По данным следствия, 9 июля с 16:10 до 16:40 вооруженные силы РФ нанесли авиаудары по поселку Купянск-Узловой. Погибли два человека: 73-летний мужчина и 67-летняя женщина. Мужчина 40 лет, 88-летняя женщина и 18 -летняя девушка получили ранения. Женщина 73 лет испытала острую реакцию на стресс", — говориться в сообщении.

Российский удар по Харьковщине 9 июля
Спасатели ликвидируют последствия вражеского удара. Фото: ГСЧС Харьковщины

Напомним, в ночь на понедельник, 8 июля, российские войска атаковали Основанский район Харькова. Из-за обстрелов пострадали два человека, их госпитализировали.

Ранее мы сообщали, что на вражеской мине в Харьковском районе взорвалась семья , которая ехала на легковом автомобиле. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, предварительно погибли шесть человек, среди которых есть дети.

Харьков Харьковская область оккупанты Купянск война в Украине жертвы ранение авиабомба Авиаудар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных