Окупанти скинули авіабомбу на Харківщину — є загиблі та поранені

Наслідки авіаудару. Фото: ОВА

Російські загарбники в середу, 1 травня, здійснили обстріл селища міського типу Золочів у Харківській області. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро — поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Обстріл Харківщини 1 травня

За його словами, ворог обстріляв Золочів керованими авіаційними бомбами. Через російську атаку загинули двоє людей — 64-річна та 38-річна жінки, які на момент влучання КАБу перебували в автівці неподалік.

Наслідки авіаудару. Фото: ОВА

Також повідомляється про шістьох поранених: 74-річна жінка та 77-річний чоловік були ушпиталені з вибуховими травмами, лікарі оцінюють їх стан як середній.

Крім того, 35-річному постраждалому чоловіку у легкому стані, 50-річному чоловіку, 41-річній жінці та 11-річному хлопчику надали медичну допомогу без ушпиталення.

Наслідки авіаудару. Фото: ОВА

Внаслідок російської авіаційної атаки були пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку, понад 20 автомобілів та знищено приватний будинок.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, сьогодні російські військові вчергове атакували Харків. Ворог влучив у приватний будинок на околиці міста.

Крім того, 30 квітня росіяни завдали удару авіаційною бомбою по Харкову. Внаслідок обстрілу загинула одна людина та десятеро були поранені.