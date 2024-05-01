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Окупанти скинули авіабомбу на Харківщину — є загиблі та поранені

1 травня 2024 13:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупанти скинули авіабомбу на Харківщину — є загиблі та поранені
Наслідки авіаудару. Фото: ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в середу, 1 травня, здійснили обстріл селища міського типу Золочів у Харківській області. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро — поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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За його словами, ворог обстріляв Золочів керованими авіаційними бомбами. Через російську атаку загинули двоє людей — 64-річна та 38-річна жінки, які на момент влучання КАБу перебували в автівці неподалік.

авіаудар РФ по смт Золочів 1 травня
Наслідки авіаудару. Фото: ОВА

Також повідомляється про шістьох поранених: 74-річна жінка та 77-річний чоловік були ушпиталені з вибуховими травмами, лікарі оцінюють їх стан як середній.

Крім того, 35-річному постраждалому чоловіку у легкому стані, 50-річному чоловіку, 41-річній жінці та 11-річному хлопчику надали медичну допомогу без ушпиталення.

авіаудар росіян по смт Золочів 1 травня
Наслідки авіаудару. Фото: ОВА

Внаслідок російської авіаційної атаки були пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку, понад 20 автомобілів та знищено приватний будинок.

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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, сьогодні російські військові вчергове атакували Харків. Ворог влучив у приватний будинок на околиці міста.

Крім того, 30 квітня росіяни завдали удару авіаційною бомбою по Харкову. Внаслідок обстрілу загинула одна людина та десятеро були поранені.

Харківська область
обстріли
окупанти
війна в Україні
авіабомба

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