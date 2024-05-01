Окупанти скинули авіабомбу на Харківщину — є загиблі та поранені
Російські загарбники в середу, 1 травня, здійснили обстріл селища міського типу Золочів у Харківській області. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро — поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Обстріл Харківщини 1 травня
За його словами, ворог обстріляв Золочів керованими авіаційними бомбами. Через російську атаку загинули двоє людей — 64-річна та 38-річна жінки, які на момент влучання КАБу перебували в автівці неподалік.
Також повідомляється про шістьох поранених: 74-річна жінка та 77-річний чоловік були ушпиталені з вибуховими травмами, лікарі оцінюють їх стан як середній.
Крім того, 35-річному постраждалому чоловіку у легкому стані, 50-річному чоловіку, 41-річній жінці та 11-річному хлопчику надали медичну допомогу без ушпиталення.
Внаслідок російської авіаційної атаки були пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку, понад 20 автомобілів та знищено приватний будинок.
Нагадаємо, сьогодні російські військові вчергове атакували Харків. Ворог влучив у приватний будинок на околиці міста.
Крім того, 30 квітня росіяни завдали удару авіаційною бомбою по Харкову. Внаслідок обстрілу загинула одна людина та десятеро були поранені.
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