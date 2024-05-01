Оккупанты сбросили авиабомбу на Харьковщину — есть погибшие и раненые

Последствия авиаудара. Фото: ОВА

Российские захватчики в среду, 1 мая, совершили обстрел поселка городского типа Золочев в Харьковской области. В результате атаки погибли два человека, еще шесть — ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Обстрел Харьковщины 1 мая

По его словам, враг обстрелял Золочев управляемыми авиационными бомбами. Из-за российской атаки погибли два человека — 64-летняя и 38-летняя женщины, которые на момент попадания КАБа находились в машине неподалеку.

Последствия авиаудара. Фото: ОВА

Также сообщается о шести раненых: 74-летняя женщина и 77-летний мужчина были госпитализированы с взрывными травмами, врачи оценивают их состояние как среднее.

Кроме того, 35-летнему пострадавшему мужчине в легком состоянии, 50-летнему мужчине, 41-летней женщине и 11-летнему мальчику оказали медицинскую помощь без госпитализации.

Последствия авиаудара. Фото: ОВА

В результате российской авиационной атаки были повреждены административные помещения, здание Ощадбанка, более 20 автомобилей и уничтожен частный дом.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, сегодня российские военные в очередной раз атаковали Харьков. Враг попал в частный дом на окраине города.

Кроме того, 30 апреля россияне нанесли удар авиационной бомбой по Харькову. В результате обстрела погиб один человек и десять были ранены.