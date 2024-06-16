Россияне нанесли удар авиабомбой по селу на Харьковщине

Последствия атаки. Фото: Офис Генпрокурора

Российские войска в воскресенье, 16 июня, нанесли удар по селу Пески-Радьковские Изюмского района Харьковской области. В результате пострадали три человека, среди которых ребенок и беременная женщина.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram.

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Атака на село Пески-Радьковские 16 июня

Сегодня около 15:00 россияне нанесли авиаудары по селу Пески-Радьковские Боровской поселковой территориальной громады. В результате атаки были повреждены более 10 жилых домов и автомобиль скорой помощи.

Последствия атаки. Фото: Офис Генпрокурора

Последствия атаки. Фото: Офис Генпрокурора

В то же время из-за российской агрессии был ранен 13-летний парень, 58-летний мужчина, а 32-летняя беременная женщина получила акубаротравму. Все трое пострадавших были госпитализированы.

Последствия атаки. Фото: Офис Генпрокурора

Последствия атаки. Фото: Офис Генпрокурора

По предварительным данным правоохранителей, оккупанты нанесли удар авиационной бомбой УМПБ Д-30. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, в результате атак по Купянскому и Изюмскому районам повреждены четыре частных дома и автомобиль.

Также мы писали, что российская армия по реактивным системам залпового огня атаковала село Куриловка Харьковской области. Был ранен гражданский житель.