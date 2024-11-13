Взрывы в Харькове 13 ноября — оккупанты ударили дроном возле ТЦ

Правоохранители на месте удара по Харькову. Фото иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

Российские оккупанты вторые сутки терроризируют Харьков беспилотниками. 13 ноября в 11:30 в Салтовском районе возле торгового комплекса зафиксирован удар вражеского БпЛА.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов в Telegram в среду, 13 ноября.

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Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Обстрел Харькова 13 ноября

В результате удара по Салтовскому району Харькова 13 ноября повреждено несколько автомобилей на парковке. Попадание пришлось у торгового комплекса.

Как уточнил мэр Харькова Игорь Терехов, повреждены припаркованные рядом с торговым центром автомобили и остекление здания. На место выехали все соответствующие службы.

"У места прилета рядом с ТЦ повреждено более 20 припаркованных машин, контактная сеть троллейбуса. По состоянию на данный момент без погибших и пострадавших", — говорится в сообщении.

Сообщения Терехова. Фото: скриншот

Напомним, 12 ноября оккупанты ударили по Харькову новым типом дрона "Молния". В результате очередной атаки пострадали гражданские и повреждены жилые дома в Салтовском и Слободском районах города.

Также Новини.LIVE писали, что один из беспилотников "Молния" 12 ноября в Харькове попал в многоэтажку в Слободском районе. В результате российского удара пострадала 70-летняя женщина.