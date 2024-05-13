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Оккупанты ударили по ферме в Харьковской области — есть жертвы

13 мая 2024 17:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрывы в Харьковской области — оккупанты обстреляли ферму в Коротичах
Последствия обстрела Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в понедельник, 13 мая, в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Под ударом врага оказалась ферма в поселке Коротич. 

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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В результате атаки РФ погиб гражданский мужчина, еще трое получили ранения. В настоящее время данные устанавливаются.

"В это же время после вражеского удара по Липцам медики оказали помощь 71-летней женщине, госпитализированной в медицинское учреждение", — добавил Синегубов.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил, что российские оккупанты начинают окружать город Волчанск с одной стороны. Сейчас продолжаются очень сложные позиционные бои.

Также по состоянию на 13 мая армия РФ за сутки не атаковала город Харьков, но зафиксированы обстрелы других населенных пунктов области. Силы ВСУ отбили 12 атак противника в регионе.

война
Украина
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов

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