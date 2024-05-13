Взрывы в Харьковской области — оккупанты обстреляли ферму в Коротичах

Оккупанты ударили по ферме в Харьковской области — есть жертвы
Российские оккупанты в понедельник, 13 мая, в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Под ударом врага оказалась ферма в поселке Коротич.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Обстрел фермы в Харьковской области
В результате атаки РФ погиб гражданский мужчина, еще трое получили ранения. В настоящее время данные устанавливаются.
"В это же время после вражеского удара по Липцам медики оказали помощь 71-летней женщине, госпитализированной в медицинское учреждение", — добавил Синегубов.
Напомним, депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил, что российские оккупанты начинают окружать город Волчанск с одной стороны. Сейчас продолжаются очень сложные позиционные бои.
Также по состоянию на 13 мая армия РФ за сутки не атаковала город Харьков, но зафиксированы обстрелы других населенных пунктов области. Силы ВСУ отбили 12 атак противника в регионе.
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