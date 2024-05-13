Ситуація в Харкові

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Харківська ОВА

Станом на 13 травня армія РФ за добу не атакувала місто Харків, але зафіксовані обстріли інших населених пунктів області. Сили ЗСУ відбили 12 атак противника в регіоні.

Про це голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

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"Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 30 населених пунктів Харківщини: Липці, Веселе, Нескучне, Стариця, Зарічне, Зелений Яр, Гонтарівка, Томахівка, Юрченкове, Вовчанськ та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Липці, Нескучне, Стариця та інші", — написав Синєгубов.

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Telegram Синєгубова

Наслідки обстрілу міста. Фото: Telegram Синєгубова

Після обстрілів Харкова. Фото: Telegram Синєгубова 1 / 3

Також він зазначив, що внаслідок детонації боєприпасу у місті Ізюм поранений чоловік. Попри те, що по місту Харків протягом доби росіяни не завдавали ударів, в області є "прильоти" та пошкодження.

Наприклад, с. Липці Харківського району. Внаслідок обстрілу КАБ було влучання в комунальний навчальний заклад, а у с. Малі Проходи Харківського району внаслідок обстрілу горів будинок.

Противник не полишає спроби атакувати Харківську область. Найбільше постраждало місто Вовчанськ, де напередодні ворог завдав масованих ударів авіацією та артилерією. Постраждало сім людей.

Пост Синєгубова в Telegram

Також росіяни намагались прорвати українську лінію оборони в Харківській області, зокрема у районах н.п. Лукʼянці, Вовчанськ, Бугруватката та інших. Багато місцевих жителів евакуювали.

Нагадаємо, росіяни не полишали спроб атакувати Харків та область навіть у великодні свята. 5 травня ворог обстріляв місто та пошкодив понад 80 житлових будинків.

Днем раніше противник скинув авіаційну бомбу на підприємство у Харкові, де постраждало багато людей.